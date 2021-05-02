Bir süredir ekranlara ara veren dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne saatler kaldı. atv'nin fenomen bilgi yarışması Milyoner bu akşam ekranlara dönüyor.

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. 931 bölümdür devam eden sevilen programının ne zaman yeniden başlayacağı milyonlar tarafından araştırılıyordu. Bugüne kadar 32.106 soru , 4476 yarışmacı, 57.549.000 TL para ödülüyle ekranlarda olan yarışma 932. yeni bölümüyle bu akşam 20.30'da izleyiciyle buluşacak. Büyük beğeni toplayan Milyoner'in sunuculuğu geçen sezon olduğu gibi yine başarılı isim Kenan İmirzalıoğlu üstleniyor. Milyoner'de bugüne kadar sorulan soruları görmek için tıklayın!

Kim Milyoner Olmak İster?'in yeni bölüm tanıtımına büyük ilgi!

Ekran klasiği haline gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölüm tanımında Kenan İmirzalıoğlu ve yarışmacıların samimi diyalogları dikkat çekti.Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

"Kim Milyoner Olmak İster?" Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yeni bölümüyle 2 Mayıs 20.30'da atv'de!