atv ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, ilginç sorularıyla hem yarışmacıları hem de ekran başındaki izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster 2 Mayıs Pazar günü yayınlanan bölümünde, "Türkçede hayvanlara cinsiyetlerine göre verilen adlar" sorusuyla yarışmacıyı zorladı. Kim Milyoner Olmak İster'e İzmir'den katılan Ege Üniversitesi, Görsel İletişim ve Tasarım Bölümü öğrencisi Yağmur Şahin, yarışmadaki üçüncü sorusunda oldukça zorlandı.

Milyoner'de soruları yanıtlarken heyecan dolu anlar yaşayan Yağmur Şahin, sorunun şıkları arasında kararsız kaldı. Ege Üniversitesi öğrencisi Yağmur Şahin, Kim Milyoner Olmak İster'de hayvanların cinsiyetlerine göre verilen adlar sorusuna ne cevap verdi.

Kim Milyoner Olmak İster'in genç yarışmacısı Yağmur Şahin'i zorlayan soru neydi? İşte, Milyoner yarışmacısını zorlayan soru.

Türkçede hayvanlara cinsiyetlerine göre verilen adlarla ilgili hangi bilgi yanlıştır?

A- Tavuk horozun dişisidir

B- Kısrak aygırın dişisidir

C- İnek boğanın dişisidir

D- Kaplan aslanın dişisidir

Doğru Cevap: Kaplan aslanın dişisidir

Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının cevabına ne dedi?

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan, Türkçede hayvanlara cinsiyetlerine göre verilen adlar, sorusunun doğru cevabı "Kaplan aslanın dişisidir" olmalıydı. Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı soruyu doğru cevapladı mı?

Kim Milyoner Olmak İster Pazar akşamları atv ekranlarında bilgi sorularıyla gündem olmaya devam ediyor. Milyoner'de, farklı şehirlerden gelen yarışmacılar hayallerine ulaşmak için Kenan İmirzalıoğlu'nun soruları karşısında ter döküyor.

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