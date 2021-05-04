Maraşlı'da sır perdeleri aralanmaya devam ediyor

atv'nin sevilen dizisi "Maraşlı" dün akşam yayınlanan sürükleyici bölümüyle izleyenleri ekrana kilitledi.

Yayınlanan bölümde; Necati oynadığı büyük oyunla, alevler içindeki evden kurtardığı Maraşlı ve Mahur'u başka bir eve getirdi. Mahur, abisinin hayatlarını kurtardığını düşünürken Maraşlı, Necati'nin planını çözmeye çalıştı. Necati, Maraşlı'yı tehdit etti ve Maraşlı, Nevzat'ın hayatı karşılığında susmak zorunda kaldı. Mahur'un, istihbarata çalıştığını öğrenmesini de istemeyen Maraşlı, köşeye sıkıştı.

Aziz ve İlhan hapishaneden kaçtı!

Tutuklu olan Aziz ve İlhan ise tedavi altındayken hastaneden kaçmayı başardı. Baba oğul tekneyle yurtdışına kaçma planı yaparken Savaş'ın eline düştü. Necati'nin, Mahur ve Maraşlı'yı kurtarmasına öfkeli olan Savaş, ölmesini istediği Aziz ve İlhan'dan, babasının katilinin aslında Necati olduğunu öğrendi. Heyecan dolu bölümde şoke olan Savaş'ın, Necati'den nasıl intikam alacağı büyük merak konusu oldu.

Necati, kardeşi Mahur'u zehirledi!

Bölümün final sahnesinde ise Necati'nin, yaşadığını öğrendiği Mehmet İnce'nin peşinde olduğu ortaya çıktı. Hilal'den, Mehmet İnce'nin yerini öğrenmek isteyen Necati, acımasız bir oyun oynadı. Mahur'a elinde panzehiri bulunan zehirli bir içecek içeren Necati, Mahur'un hayatıyla oynayarak istediklerini elde etmeye çalıştı. Bölümün final sahnesinde panzehiri alamayan Mahur'un durumunun ağırlaşması gerilimi arttırdı.

Maraşlı 16. Bölümü izlemek için tıklayın