atv'nin yıldızlarından #20liyaşchalenge

20'li yaşlar challenge akımı son günlerde sosyal medyanın gündeminde... Bir çok sosyal medya kullanıcısı 20'li yaşlardaki halini takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü isimlerin de kayıtsız kalmadığı bu akım gün geçtikçe adından daha çok söz ettiriyor. Biz de sizler için atv ekranlarının başarılı isimlerinin paylaşımlarını derledik. İşte ünlü yıldızlarımızın 20 yaş zaman tünelindeki yolculuğu...

Esra Erol

atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, "Gençlik içimizde saklı" notuyla #20liyaşchalenge paylaşımı yaptı.

Oktay Kaynarca

Altı sezondur Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Oktay Kaynarca'dan da gülümseten bir fotoğraf geldi. "Biz de modaya uyalım bari" diyen yıldız oyuncu iki kare fotoğrafıyla challenge destek verdi.

Murat Ünalmış

Bir Zamanlar Çukurova'nın başarılı oyuncusu Murat Ünalmış ise iki arkadaşıyla birlikte yer aldığı kareyi yayınlayarak, 20 li yaşların başı... Yer Gazi İİBF. Ben de okulun fahri öğrencisiydim. Güzel günlerdi, notuyla paylaşımda bulundu.

Celil Nalçalan

Kardeşlerim'in Akif'i Celil Nalçalan da "Hey gidi.." notuyla 20li yaşlarını yad etti.

Ahu Yağtu

Kardeşlerim'in diğer bir sevilen oyuncusu Ahu Yağtu sarı saçlı haliyle mazide yolculuk yaptı.

Bülent Polat

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gaffur karaketirne hayat veren Bülent Polat sosyal medya hesabının hikaye kısmından yayınladığı fotoğrafla akıma dahil oldu.