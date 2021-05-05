Bir mucize daha gerçek oldu! Ali Karacabay kızı Muteber'e Esra Erol'a kavuştu!

Esra Erol'da bugün (5 Mayıs 2021 Çarşamba) neler oldu? Ali Karacabay, kızı Muteber'ın bulunması için Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Başarılı sunucu, baba kızı canlı yayında kavuşturdu.

Esra Erol, hafta içi her gün 16.20'de birbirinden ilginç konuları atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Kızının kaçırıldığını düşünen Ali Bey: "Muteber'e bunları yaşatanlara hesap soracağım!" dedi. Erol kızına sahip çıkan ve günlerdir onu arayan Ali Bey'e sizin gibi babaların ayağının altını öperim dedi. atv ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Esra Erol'da özel videolarına ulaşmak için tıklayın!

Bir annenin feryadı!

Dini nikahlı eşini terk edip internetten tanıştığı Arif isimli kişiye kaçan Muteber, çok seviyorum onunla evlenmek istiyorum, ifadesini kullandı. Babasının sakinleşmesini beklediklerini anlatan genç kadın kaçırılmadığını kendi isteğiyle gittiğini belirtti. Babasının bir akrabasıyla 16 yaşında dini nikahla evlendirildiğini anlatan Muteber, bu birliktelikte çok şiddet gördüğünü iddia etti. Ailesinin kendisine, 300 TL vereyim nikah isteme, dediklerini öne süren Muteber, evladına hasret kaldığını kayınvalidesinin çocuğunu göstermediğini anlattı. Avukat Hülya Kuran, resmi nikah kıyılmadığı için çocuğun doğal velayet hakkının annesine ait olduğunu söyledi.

Esra Erol'da izle! Esra Erol'da kesintisiz izle! Esra Erol son bölüm izle! Esra Erol 5 Mayıs Çarşamba 2021

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de