Demir, Ümit'i öldürüyor mu? Bir Zamanlar Çukurova 95. Bölüm için nefesler tutuldu!

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla da Perşembe akşamlarına damga vuruyor. Sınırsız aşkların, ölümüne kavgaların, inadına umudun topraklarında bir kez daha aşk ve evlat sınavları Çukurova’yı sınıyor.

Hünkar'ın ve Yılmaz'ın ölümüyle derinden sarsılan Fekeli'nin yeğeni Fikret ile arasındaki bağlar kopma noktasına gelir. Fikret'ten hesap soran Fekeli, her şeye rağmen Çukurova topraklarından artık huzur istediğini söyleyerek yeğenine resti çeker. İntikam ateşiyle yanan Fikret ise, ya Demir'i öldüürp içeri gireceğim ya da ben öleceğim, der. Çukurova'dan gitmeye karar veren Fikret, yanında Müjgan'ı da götürmek ister. Fekeli bu defa da Yılmaz'ın yadigarı Müjgan ve Kerem Ali'yi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır.

Demir öfkesinin kurbanı mı oluyor?

Ümit ile hareretli şekilde tartışan Demir'in öfkesi başına dert açar. Sevda'nın tüm engellemelerine rağmen Demir bir kez daha Züleyha'ya gerçekler anlatmaya karar verir. Demir her şeyi itiraf etmek üzereyken çiftliğe jandarma gelir. Demir, haneye tecavüz ve kasten adam öldürme suçlarından yargılanmaya başlanır. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 3. sezonunda atv ekranında Perşembe gecesine bir kez daha damga vurmaya hazırlanıyor. Yaşadığı yasak aşktan bir türlü kurtulamayan Demir, Ümit'i öldürdü mü? Hayatta kalma mücalesi veren Ümit'in başına ne geldi? Cezaevine gönderilen Demir suçlu mu?