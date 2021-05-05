En çok izlenen dizi: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Hızır, Tipi'nin katilini affetmedi!

atv'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yine aksiyon dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Tipi'nin intikamı ve yeni bir savaşın başlangıcı damga vurdu.

Öldürülen Tipi'nin intikamı için İlyas ile Alparslan harekete geçti ve Radovan'ın yeğeni Şefik'i ele geçirdi. Tipi'nin kardeşi Emine tarafından sorgulanan Şefik, içerideki adamlarının Sezai olduğunu söyledi. Dizinin final sahnesinde Hızır'ı arayan Radovan, yeğeninin serbest bırakılmasını istedi. Ancak Hızır, Tipi'nin katili Şefik'i affetmedi ve silahını ateşledi.

En çok izlenen dizi oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 100 program arasında birinci oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 193. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine doğrudan giriş yaptı!