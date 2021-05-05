Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Kuruluş Osman 57. Bölümü nefes kesen anlara sahne olacak.

Dev prodüksüyonu, başarılı oyunculukları ve etkileyici senaryosuyla iki sezondur zirveye adını yazdıran Kuruluş Osman'ın yeni bölümü için geri sayım başladı.

Osman Bey, Moğollara meydan okuyor!

Moğollara vergi ödemek istemeyen Osman Bey, obaya gelen elçiyi kapı dışan eder. Bu hamlesinin sonuçlarının farkında olan Osman Bey, zor bir yola girer. Moğalların gazabından çekinen Selçuklu sultanı, Osman Bey"i cesur hamlesini cezalandırmak üzere başkente çağırır. Obada yaşananları casusu sayesinde yakından takip eden Nikola, nüfuzunu artırmak için Moğol –Türk savaşından faydalanmanın peşindedir.

Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e tavsiyesi

Osman Bey'in akıl hocası Şeyh Edebali tavsiyesiyle şaşırtır. Moğol- Türk gerginliğini engellemek isteyen Şeyh Edebali, Umur Bey'in desteğini kazanmak için Osman Bey'e Malhun Hatun ile evlenmesini söyler. Osman Bey, fikirlerine çok değer verdiği Şeyh Edebali'yi dinleyip Malhun Hatun ile evlenecek mi? Bala Hatun, babasının önerisine nasıl tepki verecek? Osman Bey'in Moğollara meydan okumasının sonuçları ne olacak? Nikola amacına ulaşıp Türk- Moğol mücadelesinden yararlanabilecek mi? Osman Bey, Umur Bey'i Togay'a saldırma kararından vazgeçirebilecek mi?

Oyuncular : Burak Özçivit (Osman), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Erkan Avcı (Nikola), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Şeyh Edebalı), Yeşim Ceren Bozoğlu (Hazal Hatun), Kanbolat Görkem Arslan (Savcı), Seray Kaya (Lena), Mert Turak (Süleyman), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Basalak (Gündüz), Burak Çelik (Göktuğ), Teoman Kumbaracıbaşı (Togay), Celal Al (Abdurrahman), Ahmet Yenilmez (Demirci), Umut Karadağ (Yavlak Arslan), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Yiğit Uçan (Boran), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Buse Arslan (Aygül), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Emel Dede (Gonca), Uğur Biçer (Böke), Ömer Ağan (Saltuk), Ayşen Gürler (Helen), Tekin Temel (Melik) ve Cüneyt Arkın (Aksakallı)

"Benim oyunumu bozarsan, o vakit mesuliyet benden gider!"

"Pusatımın kınından çıkması benim isteğimle olmayacaktır!"

Kuruluş Osman'ın 57. Bölümünü atv ekranlarından ve atv.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.30'da atv'de!

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