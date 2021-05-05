Lütfiye Gündüz'ün kaybında flaş gelişme... "Duran öldürdü, Şefik yardım etti!"

Müge Anlı 5 Mayıs Çarşamba günü canlı yayınla atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. 2013 yılında 13 yaşındaki Nezen Germiyen ve 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ü kim neden ortadan kaldırdı?

Müge Anlı'da bugün (5 Mayıs Çarşamba) neler yaşandı? Büyük ilgi gören programda Nevşehir'de 2013 yılında öldürülen Nezen Germiyen (13) cinayetiyle, 8 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı arasındaki bağlantı araştırılıyor. Bugün programda korkunç bir iddia ortaya atıldı.

Nezen cinayetiyle Lütfiye Gündüz'ün kaybı arasındaki bağlantı ne?

13 yaşında hayatının baharında öldürüp kayalıklara atılan Nezen Germiyen cinayetiyle, 8 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan Lütfiye Gündüz'ün kaybı arasındaki bağlantıyı kuran araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibi iki konuda da Ahmet Taşkın'ın adının geçtiğini çözdü. Konuyu derinlemesine incelendiği programda bugün korkunç bir iddia ortaya atıldı. Müberya Hanım, Duran Özdemir'in olay günü evlerine geldiğini eşi Şefki ile birlikte dışarı çıktıklarını daha sonra ayakkabıları çamur içinde geldiklerini öne sürdü. Lütfiye Gündüz'ün boşandığı eşi Duran Özdemir tarafından öldürüldüğünü iddia eden kadın bugüne kadar korktuğu için sustuğunu söyledi.

Müge Anlı isyan etti: Müge Anlı ile yalan rüzgarını izliyorsunuz!

Şüpheli kayıpta şimşekler eski eş Duran Özdemir ve Lütfiye Gündüz'ün sevgilisi olduğu iddia edilen Nurullah Koçiyiğit üzerindeydi. 4 çocuk annesi Gündüz'ü para karşılıında başka erkeklerle birlikte olmaya zorladıkları konuşulan Koçyiğit ve Özdemir akıl akılmaz iddiayı her seferinde yalanladı. Gündüz'ün arkadaşı Nevzat Hamurcu, Özdemir'in kendisine "Lütfiye'yi öldürüp mavi varilin içine koyarak Kızılırmak'a attılar" dediğini söyledi. Daha önce Lütfiye Gündüz'ün kendisine araba aldığını inkar edip sonra kabul eden Nurullah ile eski eş Duran Özdemir'in çelişkili sözleri Müge Anlı'yı isyan ettirdi. 30 Nisan 2013 yılında kaybolan Gündüz ile ilişkisini aylar öncesinden kestiğini söyleyen Koçyiğit'in olaydan 20 gün önce görüştüğü ortaya çıktı. Üstelik bu buluşmada Duran Özdemir'de yanlarındaydı.Polisin baskın yaptığı olay kayıtlara fuhuş operasyonu olarak geçti. Ahmet Taşkın'ın ise Nurullah ile Lütfiye Gündüz'ü darp ettiği ve paralarını aldığı konuşuldu. Nurullah Koçyiğit ile Ahmet Taşkın'ın Lütfiye Gündüz üzerinden para kazanma konusunda karşı karşıya geldiğine değinildi. Lütfiye Gündüz'ün kuzeni Ali Bey yayına telefonla bağlanarak Duran Özdemir'in "Nezen'i Ahmet taşkın ve arkadaşları öldürdü" dediğini anlattı. Lütfiye ve Nezen'in tanışma ihtimali bulunduğu ve iki kişiye de aynı kişiler tarafından zarar verilme ihtimali üzerinde duruldu.

İlgili haber için tıklayın!

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert izle! Müge Anlı izle! Müge Anlı ile Tatlı Sert kesintisiz izle! Müge Anlı son bölüm izle! Müge Anlı 5 Mayıs Çarşamba 2021

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!