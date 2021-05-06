Asiye ve Doruk'un arası düzelecek mi? Kardeşlerim 12. Bölüm Cumartesi 20.00'de atv'de

Hiç beklemedikleri bir anda anne ve babasını kaybeden 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara gelmeye devam ediyor.

Kadir, Asiye, Ömer ve Emel'in yaşama tutunma çabalarının anlatıldığı Kardeşlerim 12. Bölüm Fragmanı büyük ilgi gördü. Kardeşlerim'in yeni bölümünde neler olacak? İşte merakla beklenen yeni bölümde yaşanacaklar.

Nebahat'ın Asiye'ye yaptığı büyük ayıp!

Doruk'un Berk ile yaptığı konuşmadan haberdar olan ve duyduğu sözler karşısında gururu çok incenen Asiye bu kez de Nebahat'in ağır ithamlarıyla karşı karşıya kalır. Nebahat, evlerine gelen Asiye'nin kolyesini aldığından şüphelenir. Çantaya bakmak isteyen Nebahat'in sözleri Asiye'yi fazlasıyla üzer. Haddini aşan Nebahat'e Doruk karşı çıkar.

Ömer, annesinin Suzan olduğunu öğrenecek mi?

Şengül'ün öğrendiği büyük sır gün yüzüne çıkmaya başlar. Kadir ile Orhan'ı konuşurken duyan Şengül, bu sırrı çok geçmeden Suzan'a söyler. Ömer'in evladı olduğunu öğrenen Suzan'ın ne yapacağı ise merak konusu olur. Suzan, Ömer'i bağrına mı basacak yoksa onu görmezden mi gelecek? Asiye ve Doruk'un arası düzelecek mi? Kadir ile Melisa aşkı başlayacak mı? Harika, Ömer'in kardeşi olduğunu öğrenecek mi? Ömer'i neler bekliyor? Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası Cumartesi 20.45'te atv'de!

"Ben kendimi Ömer'in annesi gibi hissetmiyorum..."

"Bugün annemsiz ilk Anneler Günü..."

Kardeşlerim'in son bölümünde ne yaşandı?

Harika, Asiye'nin çantasına sınav notlarını koyar. Planı çözen Doruk, Asiye'yi kurtararak bütün suçu üstüne alır. Harika'nın hamleleriyle Doruk ve Asiye'nin ayrılmayacağını düşünen Berk devreye girer. Ömer'in Suzan Hanım'ın oğlu olduğunu öğrenen Şengül'ün kardeşlere davranışarı değişir. Özellikle Ömer'e yakın ilgi gösteren Şengül'ün geçmişte Suzan'dan alıp gizlediği para olayı ortaya çıkar. Ömer'in hapse girmesine engel olmak isteyen Kadir ise, Tolga'nın kendisine vurmasına izin verir.

Kardeşlerim'in konusu ne?

Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapar. Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu senaryosunu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alındığı dizi güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Usta isimler ve genç yetenekleri buluşturan dizide Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike) yer alıyor. Bu sezona damga vuran Kardeşlerim'in bölümlerini izlemek için tıklayın! Kardeşlerim'in son bölümünü izlemek için tıklayın!

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