Esra Erol, Kurtuluş Siyahlı ile eşini kavuşturdu!

Esra Erol'da bugün (6 Mayıs 2021 Perşembe) neler oldu? Başarılı sunucu Esra Erol birbirinden çarpıcı konuları ekrana taşımaya devam ediyor. Kurtuluş Siyahlı ve Hülya Siyahlı canlı yayında kavuştu.

Kurtuluş Siyahlı'nın 3 yıllık eşi Hülya Siyahlı'yı Esra Erol buldu. Stüdyoya gelen genç kadın ve eşi stüdyoda kucaklaştı. Eşinin neden evi terk ettiğini sorgulayan Kurtuluş Bey, yolunu gözlediğini söyledi. Hülya Hanım, eşinin bazı kelimelerine kırıldığını bu yüzden evden ayrıldığını anlattı. Çocuğunu bıraktığı için pişman olduğunu belirten Hülya Hanım, Kurtuluş Bey'in barışma teklifini kabul etti. atv ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Esra Erol'da özel videolarına ulaşmak için tıklayın!

"Eşim telefonda çok oyun oynuyor!"

Sosyal medya üzerinden tanışan ve 2 yıllık sevgililik sürecinin ardından evlenen Siyahlı Çifti'nin arasının neden bozulduğu canlı yayında konuşuldu. Hülya Hanım, eşinin kavga ettiklerinde kendisine argo sözcükler kullandığını ve telefonla uzun süre oyun oynadığını dile getirdi. Esra Erol, bazen kaçarak değil kalarak ilişkilerin düzelebileceğine değindi.

Canlı yayında barıştılar!

Genç kadın gittiği yerde güvende olduğunu ancak 1 buçuk aylık çocuğunu bırakmış olmanın kendisine zor geldiğini dile getirdi. Ailesinin yanına gidebileceğini vurgulayan Hülya Hanım, kararından pişman olduğunu anlattı.Kurtuluş Bey eşinin söylediklerine inandığını Hülya Hanım ile barışmak istediğini sözlerine ekledi. Siyahlı Çifti canlı yayında kucaklaşarak barıştı.

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Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de