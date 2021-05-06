Müge Anlı'da bugün (6 Mayıs Perşembe) neler yaşandı? Nevşehir'de 13 yaşında öldürülen Nezen Germiyen cinayeti, Lütfiye Gündüz'ün bulunması için ailesinin Müge Anlı 'ya başvurmasıyla yeniden gündeme geldi.

Nezen Germiyen cinayetinden 15 gün sonra kaybolan Lütfiye Gündüz'ün şüpheli durumuyla ilgili yıllar sonra şaşırtan gerçekler ortaya çıktı. İki kişinin de çevresindeki insanların aynı olması " Nezen Germiyen ve Lüftiye Gündüz'ü aynı kişi mi öldürdü?" sorusunu akıllara getirdi.

Nezen Germiyen'i kim öldürdü? Lütfiye Gündüz nerede?

Nevşehir'de 8 yıl önce kaybolan 4 çocuk annesi Lutfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı ve 2013 senesinde cesedine ulaşılan Nezen Germiyen cinayeti arasındaki bağlantıyı araştırmacı gazeteci Müge Anlı incelemeye başladı. Kaybolduğunda 40 yaşında olan talihsiz kadınla ilgili akıllara durgunluk veren iddialar ortaya atıldı.Duran Özdemir'in evli olduğu süre boyunca eşi Lütfiye Hanım üzerinden para kazandığı öne sürüldü. Lütfiye Gündüz'ün daha sonra 20 yaş küçük sevgilisi Nurullah Koçyiğit tarafından da erkeklerle görüştürüldüğü bilgisi verildi.

8 yıl aradan sonra açığa çıkan ilişkiler ağı

Nezen Germiyen cinayetini 8 sene önce işleyen Müge Anlı, iki konuda da Ahmet Taşkın'ın adının geçtiğini belirtti. Müberya Hanım, Duran Özdemir'in olay günü evlerine geldiğini eşi Şefki ile birlikte dışarı çıktıklarını daha sonra ayakkabıları çamur içinde geldiklerini öne sürdü. Lütfiye Gündüz'ün boşandığı eşi Duran Özdemir tarafından öldürüldüğünü iddia eden kadın bugüne kadar korktuğu için sustuğunu söyledi.

Lütfiye Gündüz öldürüldü mü?

Günlerdir Müge Anlı'da aranan kayıp Lütfiye Gündüz'ün arkadaşı Nevzat Hamurcu kan donduran bir iddia ortaya attı. Hamurcu, Duran Özdemir'in kendisine, Lütfiye'yi öldürüp mavi varilin içine koyarak Kızılırmak'a attılar, dediğini söyledi. Nevzat Bey, Duran Bey'in dirisinden ne hayır gördüm ki ölüsünden ne hayır göreceğim dediğini öne sürdü. Özdemir iddiaları yalanladı.

Nezen Germiyen nasıl öldürüldü?

Nevşehir'de Balcın köyünde 1 Aralık 2012 tarihinde sabah saatlerinde okula gitmek için evden ayrılan Nezen Germiyen'in cesedi 15 Mayıs 2013 tarihinde boş bir arazide bulunmuştu. Küçük kızın ölümüyle ilgili bir çok iddia ortaya atılmıştı. Nezen'in cinayeti uzunca bir dönem Müge Anlı'da işlendi. Küçük kızın katili bulunamadı.

Çelişkili sözlerin yer aldığı programda olaylarda adı geçen insanların tedirgin olduğu ve doğruları anlatın, hepimiz tutuklanacağız dediği yayına taşındı.Müge Anlı programda zaman zaman sinirlerine hakim olamadı. Lütfiye Gündüz'ün başına ne geldi? Sevgilisi mi? Eski eşi mi yoksa Ahmet Taşkın mı bu kaybın sorumlusu? Müge Anlı ile Tatlı Sert özel videolarını izlemek için tıklayın!

Kayınvalide Hamiyet ve arkadaşı Müberya ifade verdi

İç içe geçen ilişkiler ve ilginç bağlantılar...

Nezen'i kim öldürdü? Lütfiye'yi kim kaybetti?

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Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

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