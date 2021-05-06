Haberler Necati, Mahur’u zehirledi

Necati, Mahur’u zehirledi

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 12:56
Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2021 12:57
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Celal'i Türeller'in malikânesinde bıçaklayarak ağır yaralayan Necati, hastane sonrası sığındıkları güvenli evde de rahat bırakmaz. Kardeşi Savaş ile ikinci suikast timini yollayıp, bir de üstüne evi yakar. Hayatları sona erecekken Maraşlı ile Mahur'u oradan kurtaran Necati, kendi inziva evine götürür. Celal'in kendisi ile ilgili öğrendiği gerçekleri Mahur'a söylememesi karşılığında, Nevzat'ı da garantör olarak bir yerde tutar. Ardından istihbarat ile bir görüşme talep eden Necati, Hilal'in tek başına buluşmaya gelmesini ister. Mahur'u da, Celal'in istihbarat görevlisi olduğunu öğrenmemesi için, zehirli limonata ile bayıltır. Necati'nin Hilal'e bir sorusu vardır. Daha önce Maraşlı'nın kızının yaralandığı terör saldırısında, asıl hedef olan Mehmet İnce'nin, yaşayıp yaşamadığını öğrenmek ister. Hilal ise bu soruya, devlet sırrı olduğunu söyleyerek, cevap vermek istemez. Necati de, Mahur'u zehirlediğini, yarım saat içinde öleceğini ve sadece kendisinin yerini bildiği bir panzehir olduğunu söyler. Celal Mahur'un yanına koşar, ama Mahur zehirin etkisiyle fenalaşmıştır. Maraşlı zehirlenen Mahur'u kurtarabilecek mi? Bu durum Maraşlı 17. bölümde belli olacak.

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