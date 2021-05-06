Osman Bey Selçuklu sarayında gövde gösterisi yaptı!

Kuruluş Osman, #BirlikteRahmetVar etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye gündeminde birinci sırada yer bulan ve dünya gündemine de giren dizinin 57’nci bölümüne, Osman Bey’in Selçuklu Sultanı Mesud’la görüşmesi ve Umur Bey’le yaşadığı gerilim damga vurdu

Osman Bey'in vergi almak için Kayı Obası'na gelen Moğol elçisini kapı dışarı etmesi ortalığı karıştırdı. Haberi alan Togay intikam için and içerken, Osman Bey'in itaatsizliği Selçuklu sarayında da yankı buldu. Moğol Valisi, Osman Bey'in cezalandırılmasını isteyince Sultan Mesud bizzat görüşmek üzere Osman Bey'i başkente çağırmaya karar verdi.Osman Bey, Togay'ın saldırması ihtimaline karşılık obada tedbirlerini artırıp uç bölgesindeki Türk obalarına haber salarken, obadaki casusundan haber alan Nikola ise Türk-Moğol kavgasından faydalanmak üzere harekete geçti ve hedefine Togay'ı koydu. Moğol valisinden gelen emirle Osman Bey'e saldırma planını rafa kaldıran Togay, vergisini ödemeyen Yarhisar Tekfuru'na karşı harekete geçmeye karar verdi. Selçuklu sultanının gönderdiği elçi Kayı Obası'na gelerek Osman Bey'e hilat giydirdi ve sultanın davetini iletti. Davete icabet etmeye karar veren Osman Bey, alpleri ile birlikte Konya'ya doğru yola çıkarken obanın güvenliğini ağabeyi Gündüz Bey'e emanet etti.Osman Bey'in yokluğunda Nikola'nın obadaki casusunu ele geçiren Gündüz Bey ve Bamsı Bey, Nikola'nın Togay'a saldıracağını öğrendi. Selçuklu sarayında Sultan Mesud'la görüşen Osman Bey, Moğol valisinin küstah tavırları karşısında ağzının payını verirken; Sultan Mesud güç toplayana kadar Moğollara tabi görünmesini istedi. Sultan Mesud vergiyi Moğollara değil kendisine ödemesini talep etti.Osman Bey'in Selçuklu sultanının övgüsüne mazhar olmasına bozulan Umur Bey, Nikola'nın da talebiyle Togay'a karşı harekete geçme kararı aldı. İkili Togay'ı Yarhisar yolunda vurmayı planladı.Konya dönüşünde Nikola'nın planlarından haberdar olan Osman Bey, Umur Bey'le görüşerek planlarından bahsetti ve Togay'a saldırmamasını talep etti. Ancak Umur Bey bu talebi reddetti ve Nikola ile birlikte Togay'ı tuzağa düşürmek için alpleriyle birlikte yola çıktı. Umur Bey'in hamlesini haber alan Osman Bey, Umur Bey'in karşısına çıktı ve bir kez daha uyarıda bulundu. İki bey arasındaki gerilim giderek yükselirken, durumu öğrenen Şeyh Edebalı geldi ve ortalığı yatıştırdı. Şeyh Edebalı beyler arasındaki bu gerilimin son bulması ve birliğin sağlanması için Osman Bey'e yapması gerekeni söyledi: "Malhun Hatun'la evleneceksin."

Kuruluş Osman Çarşambanın en çok izlenen yapımı ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 57'inci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 55.'inci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.