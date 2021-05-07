atv'nin sevilen oyuncuları Dizi TV'nin sorularını yanıtladı!

Pazar günlerinin keyifli programı Dizi TV bu hafta yepyeni bölümü ile yine ilgi çekecek konu ve konuklarıyla ekrana geliyor!

atv ekranının sevilen, çok izlenilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detay ve özel ana ulaşabileceğiniz Dizi TV her hafta olduğu gibi bu haftaki bölümünde de çok özel dosyaları inceliyor.

Dizi TV'de bu hafta neler var?

Cumartesi günlerinin başarılı dizisi Kardeşlerim'in başrol oyuncularından Su Burcu Yazgı Coşkun ve Halit Özgür Sarı'nın çok özel röportajları ekranlara gelecek. Genç oyuncular merak edilen soruların yanıtlarını izleyicilerle paylaştı. Bir Zamanlar Çukurova'nın iki sevilen oyuncusu Furkan Palalı ve Melike İpek Yalova'nın Dizi TV'ye özel, merak edilenleri yanıtladığı çok özel röportaj ekranlara gelecek.Haftanın ilgi çekici olayları, atv ekranının sevilen simalarıyla merak uyandıran röportaj ve detaylar…Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen ismi Selin Genç'in, Lübnan'ın önde gelen kanallarında katıldığı canlı yayınlar ve ülkenin popüler dergilerinden biriyle gerçekleştirdiği kapak çekiminden nefes kesen kareler Dizi TV'de... atv oyuncularının özel röportajları için tıklayın!

Hepsi ve daha fazlası Pazar günü 11.45'te Dizi TV'de!