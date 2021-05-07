Dijitalin şampiyonu Nisan ayında da atv!

İnternet Reklamcılar Derneği (IAB)'nin resmi ölçüm şirketi Gemius raporlarına göre; atv'nin internet sitesi atv.com.tr geçtiğimiz Nisan ayında 9 kategoride birinci oldu.

Televizyon kanallarının internet performanslarını karşılaştırmalı olarak değerlendiren Gemius'un verilerine göre Nisan 2021'de atv.com.tr; web siteleri arasında "Views", "Avarage Time Spent" ve 'Visits', Stream'de ise "Time(second)", uygulamalar arasında ise "Views", "Avarage Time Spent", "Visits", "Time Per Visit" ve "Visit Per Real User" kategorilerinde birinci oldu. Televizyondaki reytinglerini dijitale de yansıtan atv'nin web sitesi atv.com.tr rakip sitelere tıklanma sayısında Nisan ayında da fark attı.

atv.com.tr Nisan ayının zirvesinde

atv büyük ses dizilerinin yanı sıra gündemi belirleyen programlarıyla da zirveye adını yazıyor. atv'de Pazartesi akşamları iki aşığın geçmişin gölgesinde yaşadığı hesaplaşmalar ve büyük sevdaları ekrana taşınıyor. Vatanına millete bağlı, cesur, gözü pek bir asker olan Celal Kün'ün Türel Ailesi'nin dünyalar güzeli Mahur'a aşık olmasını konu alan "Maraşlı" yüksek reytingleriyle dikkat çekiyor. Türkiye'nin en güçlü ailesi olan Çakırbeyliler'in zorlu sınavının aktarıldığı "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" 6 sezonuyla da Salı akşamları izleyiciden tam not alıyor. Çarşambaları ise tarihe ışık tutan "Kuruluş Osman" atv ekranlarında yer alıyor. İddialı yapım, dev prodüksiyonu, sürükleyici senaryosu ve başarılı oyunculuklarıyla birinciliği rakiplerine kaptırmıyor. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun bir arada yaşandığı "Bir Zamanlar Çukurova" 3. Sezonuyla da Perşembe akşamları iddiasını sürdürüyor. Cuma akşamları ise "Akıncı"nın İstanbul'u kurtarmak için yaşadığı macera büyük ilgi görüyor. Cumartesileri izleyiciyle buluşan "Kardeşlerim" peş peşe anne ve babasını kaybeden 4 kardeşin duygusal hikayesiyle milyonları ekrana kilitliyor. atv, Pazar akşamları dünyanın en çok kazandıran fenomen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" ile ekranlardaki başarısını sürdürüyor. atv gündüz kuşağında ise, günlük olarak yayınlanan "Beni Bırakma" ekrana geliyor.

atv'nin programları gündemi belirliyor

Hafta içi her gün 10.00'da izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert cinayetleri aydınlatmaya, hasret kalanları kavuşturmaya, kayıpları bulmaya devam ediyor. Başarılı sunucu Esra Erol ve ekibi ses getiren konularla Esra Erol'da programıyla hafta içi her gün canlı olarak 16.20'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "İftar" ve "Sahur" programlarıyla izleyiciden gelen soruları cevaplıyor. atv kahvaltı, gün ortası ve ana haber bültenlerinde de başarısını devam ettiriyor.