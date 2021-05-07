atv ekranlarında hafta içi her gün merakla beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bölümüyle de izleyicileri ekrana kilitledi.36 gün önce İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki Yazgül İnan bulundu. Ailesinin son olarak 31 Mart'ta gördüğü küçük kız Samsun'da ortaya çıktı.

7 Mayıs 2021 Cuma Müge Anlı'da heyecanlı anlar yaşandı.Kızının bulunması için gözyaşları içinde araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen acılı anne Nebahat Hanım muradına erdi. Yazgül babasının kendisini evlendirmek istediği için evden kaçtığını söyledi. "Sevdiğim kişinin yanına gittim" diyen küçük kız kaçırılmadığını ifade etti. Samsun'da yaşayan 21 yaşındaki Faruk'un yanına giden Yazgül, evine dönmek istemedi.

Faruk polis ekiplerinden kaçtı!

Faruk'un annesi Emine Hanım, Müge Anlı'yı 24 saat izlediğini, hayran olduğunu söylerken Yazgül'ün gelip kendisine sığındığını, ailesin aradıklarını emanetiniz bende, kızınızı gelip alabilirsiniz dediğini ileri sürdü. Yazgül'ün abisi ise Emine Hanım'ın kendisini tehdit edip, benim 9 çocuğum var gelip alabiliyorsan gel al dediğini iddia etti. Anlı, 18 yaş altı kimseyi tutamayacağını hatırlattı.Emniyet ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan Yazgül bayılırken, Faruk kaçtı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'i atv ekranlarından ve atv.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

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