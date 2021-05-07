Müge Anlı son bölüm izle Nezen Germiyen'in katili kim? Lütfiye Gündüz nerede?

Müge Anlı'da bugün (7 Mayıs 2021 Cuma) neler yaşandı? Nevşehir'de 2013 yılında 13 yaşındayken öldürülen Nezen Germiyen cinayetiyle 8 yıl önce şüpheli şekilde kaybolan 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün bağlantısı ne?

Nezen Germiyen cinayetiyle Lütfiye Gündüz'ün esrarengiz kaybı arasındaki bağlantı atv'nin fenomen programı Müge Anlı'da araştırılıyor. Nevşehir'de 13 yaşında öldürülen Nezen Germiyen cinayeti, Lütfiye Gündüz'ün bulunması için ailesinin Müge Anlı 'ya başvurmasıyla yeniden gündeme taşındı. İki kişi, üzerlerinden para kazanan insanlar tarafından mı ortadan kaldırıldı? Nezen Germiyen cinayeti ve Lütfiye Gündüz'ün kaybında çember daraldı.

Nezen Germiyen'in katili bulundu mu?

Nevşehir'de Balcın köyünde 1 Aralık 2012 tarihinde sabah saatlerinde okula gitmek için evden ayrılan Nezen Germiyen'in cesedi 15 Mayıs 2013 tarihinde boş bir arazide bulunmuştu. Küçük kızın ölümüyle ilgili şaşırtan iddialar ortaya atılmıştı. Nezen'in cinayeti uzunca bir dönem Müge Anlı'da işlendi ve konunun kilit ismi olarak Ahmet Taşkın'ın ismi geçti.Bir çok yasadışı olaya karışan Taşkın bazı suçlarını itiraf ederek 80 yıl hapis cezası aldı. Taşkın, Nezen Germiyen cinayetiyle ilgili suçlamaları kabul etmedi.

Nezen Germiyen cinayetinden 15 gün sonra Lütfiye Gündüz kayboldu!

Nezen Germiyen cinayetinden 15 gün sonra o zaman 40 yaşında olan Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybıyla ilgili yıllar sonra şaşırtan gerçekler Müge Anlı'da ortaya çıktı. İki kişinin de çevresindeki insanların aynı olması " Nezen Germiyen ve Lüftiye Gündüz'ü aynı kişi mi öldürdü?" sorusunu akıllara getirdi. Lütfiye Gündüz'ün kızı annesinin "Nezen'i Ahmet Taşkın öldürdü, onu ele vereceğim!" dediğini öne sürdü.Lütfiye Gündüz'ün Ahmet Taşkın'dan çok korkutuğu bilgisi de yayına yansıdı.

Nezen Germiyen'in katili kim? 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz nerede?

Gündüz ile ilgili akıllara durgunluk veren iddialar ortaya atıldı.Duran Özdemir'in evli olduğu süre boyunca eşi Lütfiye Hanım üzerinden para kazandığı öne sürüldü. Lütfiye Gündüz'ün daha sonra 20 yaş küçük sevgilisi Nurullah Koçyiğit tarafından da erkeklerle görüştürüldüğü öne sürüldü.

Sevgilisi mi eski eşi mi yoksa Ahmet Taşkın mı Lütfiye Gündüz'ü ortadan kaldırdı?

Lütfiye Gündüz'ün kaybından eski eşi Duran Özdemir ile sevgilisi olduğu iddia edilen Nurullah Koçiyiğit sorumlu tutuluyordu. 4 çocuk annesi Gündüz'ü para karşılıında başka erkeklerle birlikte oldurduğu iddia edilen Koçyiğt ve Özdemir suçlamaları kabul etti. Nurullah Koçyiğit,Lütfiye Gündüz'ün üzerinden para kazanma konusunda Ahmet Taşkın ile karşı karşıya mı geldi? Duran Özdemir boşandığı eşinin başına ne geldiğini biliyor mu? Sevgilisi mi eski eşi mi yoksa Ahmet Taşkın mı Lütfiye Gündüz'ü ortadan kaldırdı? Müge Anlı ile Tatlı Sert özel videolarını izlemek için tıklayın!

Kayıp Lütfiye Gündüz'ün son gecesi...

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''Lütfiye ve Nurullah 24 saat birlikteydiler''

Müge Anlı ile Tatlı Sert'i atv ekranlarından ve atv.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

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