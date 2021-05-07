Türkiye, Perşembe akşamı Bir Zamanlar Çukurova'yı izledi!

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, geçtiğimiz akşam yayınlanan 95. bölümüyle yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti. Aldığı reyting ve izlenme payıyla Tüm Kişiler kategorisinin en çok izleneni oldu.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 95.bölümünde #KaçınılmazGerçekler etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

95. bölümde neler yaşandı?

Fikret'in oyunu tutmadı ama bir kaza Demir'i yine parmaklıklar ardında götürdü!

Fikret ve Ümit arasındaki tartışma, Ümit'in merdivenlerden yuvarlanmasına sebep oldu! Üstelik Fikret, onu öylece bırakıp gitti! Fikret'ten hemen önce eve Demir geldiği ve tartıştıklarını da evde çalışan da gördüğü için, Demir baş şüpheli haline geldi! Tam da Sevda'nın tüm engelleme çabasına rağmen, Ümit ile arasında olanları Züleyha'ya anlatmak üzereyken, çiftliğe Jandarma geldi ve Demir'i tutuklayarak götürdü.Mahkeme sırasında kurtulması için tek çare Ümit'in ifadesi idi. Ümit komadan çıktı ve ifadesi alınmak üzereyken bölüm sona erdi!

Fekeli, Fikret ve Ümit'in planını suya düşürdü

Ümit, kendisini bir daha kaybetmemesi için, Demir ve Züleyha'nın evliliğini bitirtmesi gerektiğini söyleyince; Sevda ne yapacağını şaşırdı! Fekeli'ye Ümit'le ilgili tüm gerçekleri anlatıp yardım istedi. Ümit tam da Fikret ve Züleyha'nın beraber fotoğraflarını çekecekken Fekeli onu durdurdu. Fikret'le ilişkilerini, Demir'e kurdukları kumpasları bildiğini söyleyip, Ümit'i uzak durması konusunda uyardı. Olanlardan habersiz, Fikret ile buluşup konuşan Züleyha ise Demir'e gidip Fikret'le görüşmesini anlattı. Üstüne Şadi'nin bulduklarıyla, Fikret'in doğruları söylüyor olabileceğinden bahsetti. Demir, Züleyha'nın Fikret ile tek başına buluşmasına o kadar sinirlendi ki, onun anlattıkları ile ilgilenmedi bile!

Şermin ve Füsun'un merakı Ümit'i kurtardı

Fikret, Ümit'i bırakıp kimselere görünmeden evden çıktı gitti. Ancak o sırada "Ayla" sırrını ortaya çıkarmaya çalışan Şermin ve Füsun, Ümit'e gidip sormaya karar verdiler. Sevda ile bağlantısını anlamak için gittiler ama yerde kanlar içinde buldukları Ümit'i hemen hastaneye kaldırarak hayatını kurtarmış oldular. Üstelik hastanede Sevda'nı döktüğü gözyaşlarını görünce de ikisinin arasında bir bağlantı olduğundan emin oldular!

Fekeli bir kez daha evlat ile sınandı! Bir kez daha terk edildi!

Fekeli, Fikret'in Züleyha ile buluşması ve Ümit ile kurdukları oyunun ardından ikisinden de hesap sordu. Fikret'e de bu savaştan vazgeçmiyorsa Çukurova'dan gitmesi gerektiğini söyledi.Fikret, önce istemedi ama Müjgan da ısrar edince Almanya'ya gitmeye ikna oldu. Müjgan'ın Fekeli'den izinsiz gitmeye gönlü razı olmasa da Fikret'e karşı koyamadı ve Kerem Ali'yi de alarak, arkalarında bir mektup ile Çukurova'dan ayrıldılar. Fekeli ve Lütfiye bu kaçışı Müjgan'ın bıraktıkları mektupla öğrenince yıkıldılar. Ancak, iki aşık Mersin'de Kerem Ali'nin pasaportunun çıkmasını beklerken, Müjgan gazeteden Ümit'in komada olduğu haberini okudu ve şok oldu. Hastaneyi aradığında da Fekeli'nin gözündeki şüphelinin Demir değil de Fikret olduğunu öğrenince Fikret'e haber vermeden otelden ayrıldı.

3. sezonunda, ekranın en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Bir Zamanlar Çukurova' Perşembe gecesinin zirvesindeki yerini koruyor. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da, aşkın her türlüsünün zaman ve vicdan savaşlarından geçtiği hikâyesi ile yoluna devam ediyor.

Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe atv'de!