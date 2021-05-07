Yiğit Koçak Youtube özel röportajında neler anlattı?

Yayınladığı günden bu yana büyük ilgi gören Kardeşlerim dizisinin başarılı oyuncusu Yiğit Koçak, Kardeşlerim YouTube kanalında kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. Dizide dört kardeşten biri olan Ömer karakterine hayat veren genç oyuncu soruları içten bir şekilde yanıtladı. İşte Yiğit Koçak'ın sorulara verdiği cevaplar...

Sette ilk günün nasıldı?

İlk kümes sahnesiyle başlamıştık.Kümese ilk girişimiz çekilecekti. Zaten duygusal bir sahneydi, ilk günüm ağlayarak geçti.

Sence Ömer nasıl biri?

Ömer kesinlikle kötü değil. Abisine de karşı çıktığı yok sadece dobra... Gerçekleri görebiliyor, diğerleri kadar toz pembe bakmıyor.Bu huyunu da çok seviyorum.

Kardeşlerim dizisinin Ömer'i olmasaydın hangi karakter olurdun?

Ben Ömer'i çok seviyorum ya... Hadi olmadım diyelim. Celil (Nalçakan ) abinin rolü Akif'i oynamak isterdim. Çok keyifli bir karakter.

Ömer ile benzer yanlarınız var mı?

Ailesine çok bağlı o yönümüz benziyor.Duygusallığımız da aynı ama o gösterebiliyor ben gösteremiyorum.

Ömer'in en çok hangi huyunu seviyorsun?

Ömer'in en çok o duygusallığını gösterebilmesini seviyorum.Utanmıyor, çekinmiyor, ağlaması gerekiyorsa ağlıyor, Bağırması gerekiyorsa bağırıyor.Diğer bir huyu da içinde tutup tutup birden patlayabiliyor.Karşısındakinin suratına bütün her şeyi söyleyebiliyor. Bu huyu çok güzel keşke gerçek hayatta yapabilseydim.

Ömer'in en çok sevdiğin repliği ne?

Biz sokak köpeğiyiz amca, sokak köpeği...

Setin en düzenlisi kim?

Karavandaki düzenden bahsediyorsak Fadik Sevin Atasoy...

Setin en gecikeni kim?

Biz de geciken yok.

Setin en tez canlısı kim?

Halit Özgür Sarı...

Kardeşleriniz var mı onlarla aranız nasıl?

Kardeşim var benden 6 yaş küçük... Onla kardeş gibi değil, baba kız gibi ilişkimiz var.

Ailenin haşarı çocuğu musunuz?

Değilim.Hiçbir problem yaşatmadım aileme...

Dizideki karakteri, hiç bilinmeyen yönleri ve hakkında birçok konunun konuşulduğu bu çok özel röportaj atv Youtube kanalında!

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