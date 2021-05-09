Gülten'e Lübnan'da büyük ilgi

Selin Genç Bir Zamanlar Çukurova'nın Lübnan'lı hayranları ile buluştu!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği "Bir Zamanlar Çukurova," atv ekranında, 3. sezonunda ekrana damga vurmaya devam ediyor! Sadece ülkemizde değil, Türkiye sınırları dışında da yayınlandığı 50'den fazla ülkede büyük ilgi görüyor.

"Bir Zamanlar Çukurova"'nın yüksek reytinglere ulaştığı Lübnan'ın MTV kanalı, geçtiğimiz günlerde, çiftliğin Gülten'i, Selin Genç'i ağırladı. Kanalda bir canlı yayına katılan Genç, hem yayın sırasında hem de sokaklarda büyük ilgi gördü.

Ülkenin Al Jadeed kanalında da bir programa misafir olan Selin Genç, ayrıca bir derginin kapağında yer almak için de çekim yaptı. 3 günlük ziyaretinde yoğun bir medya programına dahil olan Selin Genç için Beyrut'un ünlü stil danışmanı Dalia Ayach, dünya markalarından oluşan bir styling hazırladı.

Ortadoğu'da milyonlarca takipçisi bulunan Etbil Arabi (ET) de, Selin Genç ile bir röportaj yaptı.