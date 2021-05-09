Kardeşlerim’de buruk Anneler Günü

Annelerini babaları ile birlikte kaybeden kardeşler, anneleri olmadan ilk Anneler Günü’nü yaşadılar. Bir önceki sene annelerine yaptıkları sürprizleri hatırlayarak onu yâd ettiler. Anneler Günü’nde mezarına ziyarete giderek, onsuz geçen zamanlarını anlattılar.

Yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından, kardeşlerin anne ve babalarını, o üzücü kazada kaybedeli, neredeyse bir yıl olmuştur. Kadir takvimden Anneler Günü olan 9 Mayıs yaprağını koparıp masanın üstüne koyar. Annesi için çiçek toplamaya giden Asiye, onsuz ilk Anneler Günü olduğunu söyler. Kardeşlerine hem anne hem baba olan, onlara kol kanat geren Kadir, bu duruma dayanmaları ve bir şekilde alışmaları gerektiğini anlatır. O sırada Emel de elinde sarı bir çiçek buketi ile kulübeden içeri girer. Annesinin en sevdiği çiçekleri toplamıştır.



Mezarlığa gidince annesine çok güzel şeyler söyleyecektir. Defne'nin kardeşi olduğunu haber verecek, Sabahat teyzenin dergisinden ezberlediği tekerlemeyi okuyup annesini gününde mutlu edecektir. Bir yıl önceki anneler gününde hediyesini çok beğenen annelerini hayale dalarlar. Hatıralar gözlerinde canlanır. Babaları ile kardeşler hep birlikte, annesinin odasına girip onu öperek uyandırdıklarını, ona hazırladıkları kahvaltıyı, Emel'in yaptığı mutlu aile tablosu resmini, sarı çiçekleri verdiklerini hatırlarlar. Dört kardeş de annelerini mutlu etmek için "Seni çok seviyoruz" yazılı tişört giymiştir. Sonra anne ve babalarının mezarlıkta ziyaretine giderler. Kardeşler mezarlık dönüşü, amca ve yengesinin yanına uğrarlar. Emel aynı sarı çiçeklerden yengesi Şengül'e de toplamıştır. Onun da anneler gününü kutlarlar.