Türkiye Kardeşlerim'i izledi

Akif bombayı patlattı

Cumartesi akşamları ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim, yayınlanan 12. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinin en çok izleneni oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %8,04 izlenme oranı ve %18,27 izlenme payı alarak birinci oldu.

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #AnneÖzlemi etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

Kardeşlerim 12. Bölümde neler yaşandı?

Akif bombayı patlattı, okul kermesinde Ömer'in Suzan'ın kayıp oğlu olduğunu açıkladı! Şimdi herkes Ömer'in vereceği tepkiyi merakla bekliyor.

Suzan, Şengül'den öğrendiği gerçekle yüzleşmeye çalışır. Ömer yıllar önce ondan koparılan oğludur. Kadir, amcası Orhan ile birlikte Ömer'in bu durumu öğrenmemesi için ne yapmaları gerektiği konusunda endişelilerdir. Hiçbir şeyden haberi olmayan Ömer ise telefoncuda işe başlamıştır. Ancak bu büyük sırrı bir kişi daha öğrenmiştir. Şengül ile kavga eden Orhan'ın konuşmalarına kulak misafiri olan Oğulcan'da artık biliyordur. Kadir, sonunda cesaretini toplar ve Melisa'ya açılır birlikte romantik kaçamak yaparlar. Yengesine yardım etmek için Doruklara giden Asiye ise Melisa'nın kolyesini çalmakla suçlanır. Doruk ve annesinin arası bu olayla açılırken Melisa'nın pırlanta kolyeyi Ömer ve Kadir için sattığı ortaya çıkar ve ev bir kez daha karışır. Akif, bunun bedelini ödetir ve Kadir'in 4 aylık maaşını keser. Suzan, öğrendiği gerçekle ne yapacağını bilemezken Akif, onu tehdit eder. Suzan'ın sonunda Ömer'i bulduğunu öğrenen Akif'in beklenmedik hamlesi herkesi şok eder. Okuldaki yardım kermesine katılan Akif, yine yapacağını yapar. Herkesin içinde Suzan'ın kayıp oğlunun Ömer olduğunu açıklar.

Herkes büyük şok yaşarken, nefesler Ömer'in vereceği tepki için tutulur... Kardeşlerin heyecan dolu gelişmeleriyle her Cumartesi atv'de.

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