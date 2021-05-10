Esra Erol'da bugün (10 Mayıs Pazartesi 2021) neler oldu?

Başarılı sunucu Esra Erol birbirinden çarpıcı konuları ekrana taşımaya devam ediyor.

Nazime Hanım:" Kocam Fırat, Fatma ile kaçtı, ondan bir çocuk dünyaya getirdi. " iddiasıyla Esrra Erol'da programına başvurdu. Fırat İkne'yi bulup boşanmak isteyen genç kadın, evliğinde eşinden şiddet gördüğünü söyledi. Ailemi bırakıp Fırat'a kaçtım, Fırat da Fatma'ya kaçtı diyen genç kadın, maddi zorluklar yaşadığını belirtti. Eşinin çocuğunu görmeye bile gelmediğine değinen Nazime Hanım, boşanmak istediğinin altını çizdi.

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Esra Erol'da izle! Esra Erol'da kesintisiz izle! Esra Erol son bölüm izle! Esra Erol 10 Mayıs Pazartesi 2021

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de