Maraşlı 17. Bölümde neler yaşanacak? Savaş Mahur'u öldürecek mi?

Maraşlı'nın 17. Bölümü için geri sayım başladı. Abisinin nasıl vurulduğunun peşine düşen Mahur, Necati ile ilgili gerçekleri öğrenecek mi? Mahur'u öldüreceğini söyleyen Savaş planını hayata geçirecek mi?

Pazartesi akşamlarına damga vuran Maraşlı'nın yeni bölümünde neler yaşanacağı merak uyandırdı. 17. Bölümüyle ekrana gelecek olan dizide geçmişin hesaplaşmaları görülecek. Necati'nin karşısına dikilen Hilal, onu vurur. Maraşlı ise, ölüm kalım savaşı veren Necati'den Mahur'a verdiği zehrin panzehirini söylemesi ister. Maraşlı, Mahur'u kurtarmayı başarabilecek mi?

Savaş Mahur'u öldürecek mi?

İlhan geçmişin kirli defterlerini ortaya döker.Babasını Necati'nin öldürdüğünü öğrenen Savaş, Necati'den hesap sorar. Necati'nin, kız kardeşine düşkünlüğünün farkında olan Mahur'u öldüreceğini söyler. Mahur ise abisi Necat'nin nasıl vurulduğunu araştırmaya başlar. Maraşlı'nın Necati'yi vurduğuna inanmayan Mahur yaşananların peşine düşer. Maraşlı ise istihbarattan ayrılmaya ve gerçekleri Mahur'a anlatmaya karar verir. Maraşlı, her şeyi Mahur'a anlatabilecek mi? Savaş Mahur'u öldürecek mi? Necati ve Savaş'ın arasında neler olacak? Hepsi ve daha fazlası bu akşam20.30'da atv'de yanıt bulacak.Maraşlı'da bugüne kadar neler yaşandığını izlemek için tıklayın!

Maraşlı yeni bölümüyle bu akşam 20.30'da atv'de

Maraşlı'nın son bölümünde neler oldu?

Dizinin son bölümünde; Necati Maraşlı ve Mahur'u alevle riçindeki evden kurtarır. Necati'nin tehditlerine boyun eğmek zorunda kalan Maraşlı, istihbarat için çalıştığını Mahur'un öğrenmesini de istemez. Tutuklu olan Aziz ve İlhan ise thastanede tedavi altındayken polislerden kaçmayı başarır. Mahur'a elinde panzehiri bulunan zehirli bir içecek içeren Necati, kız kardeşinin hayatıyla oynayarak Hilal'den istediklerini elde etmeye çalıştı. Mahur hayatta kalmayı başaracak mı?

Maraşlı bölümleri izlemek için tıklayın!