Müge Anlı 15 yaşındaki kızı evlerinde tutan anne ve oğlunun serbest kalmasına tepki gösterdi!

atv ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün merakla beklenen bölümleriyle izleyiciyle buluşuyor. Kayıpların bulunduğu, faili meçhul cinayetlerin aydınlatıldığı, bir çok aileye umut olunduğu başarılı programın bugünkü yayınında ilginç bir gelişme yaşandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni bölümü izleyicileri ekrana kilitledi.36 gün önce İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki Yazgül İnan, Cuma günü Samsun'da bulunmuştu. Küçük kızın kaybıyla ilgili yaşanan sıcak gelişmeler ekrana taşındı.

Yazgül İnan Samsun'da bulundu!

Ailesinin son olarak 31 Mart'ta gördüğü Yazgül İnan, Samsun'da ortaya çıktı. Kızının bulunması için Müge Anlı'ya başvuran acılı aile kızlarının görüntülerini canlı yayında görünce sevinç çığlıkları attı. Babasının kendisini zorla evlendirmek istediği için evden kaçtığını dile getiren Yazgül: "Sevdiğim kişinin yanına gittim" dedi. Kaçırılmadığını söyleyen küçük kız evine dönmek istemedi.

Emiyet güçleri kaçan Faruk yakalandı!

Küçük kızın yanına kaçtığı 21 yaşındaki Faruk ve annesi Emine Hanım iddiaları reddetti ve Yazgül'ün kendi isteğiyle evlerine geldiğini söyledi. Emniyet güçlerinden kaçmayı başaran Faruk, saklandığı evde yakalandı. Anne Emine Hanım ve Faruk ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Müge Anlı, reşit olmayan bir kızı yanlarında tutan ailenin serbest kalmasına tepki gösterdi. Araştırmacı gazeteci, Samsun Çocuk Şube'ye, emniyete teşekkür ettikten sonra 18 yaşından küçük çocukların başkalarının yanında barınamayacağının altını çizdi. Faruk'un eninde sonunda ceza alacağını söyleyen Anlı, Faruk'un şu an devlet tarafından serbest bırakılmasına tepki gösterip, başka aileler de, oğlum sen de kaçır devlet serbest bırakıyor der, dedi. Caydırıcılığın olmadığına değinen Müge Anlı, aynı gün içerisinde işlem yapılmasının gerektiğini vurguladı.

Evine dönmek istemeyen Yazgül yurda gönderildi!

Sağlık kontrolünden geçtikten sonra Samsun Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen Yazgül, ailesine gitmek istemediğini söyleyince yurda yerleştirildi. .Küçük kızın ailesine olan öfkesi dikkat çekti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'i atv ekranlarından ve atv.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

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