Müge Anlı'da bugün ( 10 Mayıs 2021 Pazartesi) neler oldu?

atv'de her sabah 10.00 - 13.00 arası canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün de ilginç konularla ekrandaydı.10 Mayıs Müge Anlı canlı yayını milyonları ekrana kilitledi. atv ekranlarında hafta içi her gün merakla beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert izle! Müge Anlı izle! Müge Anlı ile Tatlı Sert kesintisiz izle! Müge Anlı son bölüm izle! Müge Anlı 10 Mayıs Pazartesi 2021

26 yaşındaki Serhat Benzar "Sevgi İzi" sayesinde bulundu!

Askere gitmesine bir gün kala İstanbul Maltepe'de kaybolan Samet Akdağ (21), Müge Anlı ile Tatlı Sert Cuma günü yayının ardından 17 gün sonra evine döndü. Tokat'ta yaşayan 26 yaşındaki Serhat Benzar, Müge Anl��'nın hayata geçirdiği "Sevgi İzi" sayesinde 1 saat içerisinde ailesine teslim edildi. Kendisini ifade edemeyen genç ailesine kavuşturuldu.

Müge Anlı, İstanbul Kuştepe'ye yardım kolisi yardımında bulundu!

Yardımsever kişiğiyle bilinen Müge Anlı,Kızılay işbirliğiyle İstanbul Kuştepe'deki roman mahallesine erzak kolisi yardımında bulundu. Romanların kısıtlamalardan dolayı zor günler geçirdiğine değinen Anlı, 500 aileye gıda kolisi dağıtıldığı belirtildi.

Müge Anlı'da bulunan 15 yaşındaki Yazgül İnan evine dönmek istemedi!

36 gün önce İstanbul'da kaybolan 15 yaşındaki Yazgül İnan, Cuma günü Samsun'da bulunmuştu. .Ailesinin son olarak 31 Mart'ta gördüğü Yazgül İnan, Samsun'da ortaya çıktı. Babasının kendisini zorla evlendirmek istediği için evden kaçtığını dile getiren Yazgül: "Sevdiğim kişinin yanına gittim" dedi. Kaçıırlmadığını söyleyen küçük kız evine dönmek istemedi.

15 yaşındaki kızı evlerinde tutan anne ve oğlu serbest bırakıldı1

Küçük kızın yanına kaçtığı 21 yaşındaki Faruk ve annesi Emine Hanım iddiaları reddetti ve Yazgül'ün kendi isteğiyle evlerine geldiğini söyledi. Emniyet güçlerinden kaçmayı başaran Faruk, saklandığı evde yakalandı. Anne Emine Hanım ve Faruk ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Müge Anlı, reşit olmayan bir kızı yanlarında tutan ailenin serbest kalmasına tepki gösterdi. Faruk'un eninde sonunda ceza alacağını söyleyen Anlı, Faruk'un şu an devlet tarafından serbest bırakılmasına tepki gösterip, başka aileler de, oğlum sen de kaçır devlet serbest bırakıyor der, dedi. Caydırıcılığın olmadığına değinen Müge Anlı, aynı gün içerisinde işlem yapılmasının gerektiğini vurguladı.Sağlık kontrolünden geçtikten sonra Samsun Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen Yazgül, ailesine gitmek istemediğini söyleyince yurda yerleştirildi. .Küçük kızın ailesine olan öfkesi dikkat çekti.

Lütfiye Gündüz'ün başına ne geldi? Duran Özdemir gerçekleri neden saklıyor?

Nevşehir'de 40 yaşındayken kaybolan 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybında çelişkili sözler, yalan ifadeler ve gizlenmeye çalışan gerçekler dikkat çekiyor. 8 yıldır kendisinden haber alınmayan Lütfiye Gündüz'ün Duran Özdemir tarafından evli olduğu süre boyunca başka erkeklerle para karşılığında görüştürüldüğü ortaya çıkmıştı. Özdemir'in ilk ifadesinde Lütfiye Gündüz'ü sevgilisi Nurullah Koçyiğit'i tanımadığını, programda ilk defa gördüğü söylendiği görüldü." Lütfiye'yi mavi varile koyup Kızılırmak'a attılar" dediği öne sürülen Özdemir'in bildiklerini neden sakladığı merak konusu oldu. Lütfiye Gündüz üzerinden para kazanan bir başka erkek Nurullah ise, kayıpla bir ilgisi olmadığını söyledi. Lütfiye Gündüz ile 2013 yılında Müge Anlı'da aranan 13 yaşındaki Nezen Germiyen cinayetinde ismi geçen kişilerin aynı olması dikkat çekti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'i atv ekranlarından ve atv.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!