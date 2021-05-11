Esra Erol'da hüzünlü dakikalar! "Çocuklarımın gözleri önünde defalarca dayak yedim"

Esra Erol'da her gün olduğu gibi bugün de ilginç bir konuyu ekrana taşıdı. Sevgi Çalış'ın çocuklarına olan hasreti son bulacak mı?

Esra Erol'da bugün (11 Mayıs Salı 2021) neler oldu? Sevgi Çalış, 6 yıllık eşi Osman Çalış'ın kendisine çocuklarını göstermediği iddiasıyla Esra Erol'dan yardım istedi.Sevgi Hanım "Beni gelin diye değil, hizmetçi diye aldılar!" diye isyan etti.

"Beni gelin diye değil, hizmetçi diye aldılar!"

26 Nisan'da evden ayrılan Sevgi Çalış, eşi Osman Çalış'ın 2 çocuğunu da göstermediğini belirtt. Ölüm tehditleri aldım açıklamasında bulunan Sevgi Hanım, çocukları için her şeye katlandığını söyledi. Eşinin kıskançlıklarını anlatan genç kadın, komşularına bile gidemediğini ileri sürdü. "Çocuklarımın gözleri önünde defalarca dayak yedim" diyen genç kadın, eşinin ailesi tarafından da şiddete uğradığını iddia etti. Osman Bey'in ailesiyle aynı apartmanda oturan hanımefendi, kayınpederi (Ramazan Çalış) ve kayınvalidesi (Zeynep Çalış) tarafından darp edildiğini ifade etti. Her türlü sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığına değinen Çalış, 3 yıl önce bıçakla tehdit edildiği için boşanma davası açtığını söyledi. Sonrasında eşine bir şans daha veren ve davayı geri çeken talihsiz kadın evlatlarına kavuşmak için Esra Erol'a başvurdu.

"Çocuklarım eli bıçaklı bir kadına mı verilecek?"

Yayına telefonla bağlanan Osman Çalış hakkındaki bütün iddiaları reddetti. Bu evliliğin kendisi için de bittiğini söyleyen Çalış, eşinin akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürdü. Osman Bey, madem ben eşimi bıçaklayacaktım neden bıçak onun elindeydi diye çıkışarak Sevgi Çalış'a uzaklaştırma kararı aldırdığını artık kendisine ve çocuklara yaklaşamayacağını söyledi. Osman Bey: "Çocuklarım eli bıçaklı bir kadına mı verilecek?" diye tepki gösterdi. atv ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Esra Erol'da özel videolarına ulaşmak için tıklayın!

Esra Erol'da izle! Esra Erol'da kesintisiz izle! Esra Erol son bölüm izle! Esra Erol 11 Mayıs Salı 2021

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de