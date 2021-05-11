Anne ve babasını peş peşe kaybeden 4 kardeş Kadir, Ömer, Asiye ve Ömer'in duygusal hikayesinin anlatıldığı Kardeşlerim'in 13. Bölüm 2. Fragmanı görücüye çıktı. Son bölümde nefeslerin tutulduğu dizinin yeni fragmanı heyecanlı sahneleriyle dikkat çekti.

Kardeşlerim 12. Bölümüyle milyonları ekrana kilitledi. Yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören dizinin yeni fragmanı nefes kesti. 13. Bölüm ilk fragmanda yeni bölüme dair ipuçlarına yer verildi. Ömer'e öğrendiği gerçekler ağır gelir. Suzan tarafından evlatlığa, Harika tarafından kardeşliğe kabul görmeyen Ömer'i zor günler beklemektedir. Suzan ve Harika'nın tek derdi ise Ömer'e doğan maddi haklardır. Kadir her zaman olduğu gibi Ömer'e sahip çıkar. 13. Bölüm 2. Fragmanda ise, Kıvılcım yaşadıklarından sonra iyice kontrolden çıkar. Doruk, Asiye'yi kıskanır. Kadir, yeni bir fırsatla akrşı karşıyadır. Şengül'ün yaptıklarından yorulan Orhan öfkesini dışa vurur. Akif, Suzan ile bir kez daha yakınlaşmaya çalışırken Nebahat'tan tehlikel bir hamle gelir. Suzan'a zarar vermek isteyen Nebahat, Ömer'e sert bir şekilde arabasıyla çarpar. Kardeşlerim özel videolar için tıklayın!

Kardeşlerim 12. Bölümde neler oldu?

Berk'in ses kaydını yüzünden Asiye ile arası açılan Doruk sevdiği kızın gönlünü almak için uğraşır. Otobüse binen Doruk, hayat tarzını değiştirmeye çalışır. Asiye'yi anlamayı bir türlü başaramayan Doruk için daha da zor bir durum yaşanır. Doruklar'ın evine Şengül'e yardım etmek için temizliğe giden Asiye, Nebahat tarafından hırsızlıkla suçlanır. Doruk ve annesinin arası bu olayla açılırken Melisa'nın doğum günü hediyesi olan pırlanta kolyeyi Ömer ve Kadir için sattığı ortaya çıkar. Nebahat ve Akif , Melisa ve Doruk'un yeni arkadaşlarından memnun değildir.Kadir kendisinden kolyenin hesabını soran Akif'e 4 maaşını kesmesini söyler. Akif maddi zorluklar içinde kardeşleri için savaşan Kadir'in bu teklifini hiç düşünmeden kabul eder.

Kadir ve Melisa aşkı başlıyor!

Melisa, Ömer'in Ayşe'den hoşlandığını söylemesiyle hemen harekete geçer. Kadir'in kardeşi Ömer yüzünden kendisinden uzak durduğunu bilen Melisa, istediği tepkiyi alamaz. Kadir, sonunda bütün cesaretini toplar ve Melisa'ya romantik sözlerle açılır. Kadir ve Melisa adeta aşk sarhoşu olmuştur.

Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu herkes öğrenir!

Harika ile Ömer'in kardeş olduklarını öğrenen Oğulcan olayın etkisinden uzunca bir zaman çıkamaz. Ödev için Harika ve Ömer'i seçen Oğulcan sahneyi kardeşlere bırakır. Suzan ise, Şengül'den öğrendiği gerçekle yüzleşmeye çalışmaktadır. Kadir ile görüşen Suzan, Ömer'i evladı gibi benimseyemediğinden bahseder. Şengül'den Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrenen Nebahat ise sırrı içinde tutamaz. Akif, okuldaki yardım kermesinde herkesin içinde Suzan'ın kayıp oğlunun Ömer olduğunu açıklar.

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