Lütfiye Gündüz'ün esrarengiz kaybında son gelişmeler! Lütfiye Gündüz olayının detayları...

Art arda kaybolan iki kişi... 13 yaşında öldürülen Nezen Germiyen cinayetiyle 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün kaybı arasındaki bağlantı ne? Müge Anlı'da bugün (11 Mayıs Salı 2021) neler yaşandı? Lütfiye Gündüz'ün kızı bildiklerini anlattı.

8 yıl önce şüpheli şekilde Nevşehir'de kaybolan Lütfiye Gündüz olayı Müge Anlı'da araştırılmaya devam ediyor. Kaybolduğunda 40 yaşında olan Lütfiye Gündüz'ün kaybında boşandığı eşi Duran Özdemir ve sevgilisi Nurullah Koçyiğit şüpheli olarak görülüyor. Evlilikleri süresi boyunca eşi üzerinden para kazandığı ortaya çıkan Duran Özdemir, Lütfiye Gündüz'ün olay günü saat 19.30'da eve geldiğini daha sonra kapının önüne bir araba geldiğini arabaya binip gittiğini bir daha dönmediğini söyledi. Lütfiye Gündüz'ü başka erkeklerle görüştürdüğü iddia edilen Nurullah Koçyiğit ise, kendisinden 20 yaş büyük sevgilisi Gündüz'ü son olarak kaybından altı ay önce gördüğünüi ileri sürdü. Polislerin yaptığı baskında Lütfiye ile kaybolmadan 15 gün önce görüştüğü ortaya çıkan Nurullah, Ahmet Taşkın'ı suçladı. Ahmet Taşkın'ın isminin 13 yaşında öldürülen Nezen Germiyen cinayetinde de geçmesi olayları ilginç bir hale getirdi. Para kazanma konusunda karşı karşıya gelen kişilerden kim neden Lütfiye Gündüz'ü ortadan kaldırdı? İşte Müge Anlı'daki Lütfiye Gündüz olayının detayları...

Lütfiye Gündüz olayı ne?

2013 yılında Nevşehir'de şüpheli bir şekilde kaybolan Lütfiye Gündüz'ün eşi ve sevgilisi tarafından kötü yola sevk edildiği ileri sürüldü. Önce inkar eden boşanılan eş Duran Özdemir ve sevgili Nurullah Koçyiğit iddiaları kabul etti. Duran Özdemir'in bir yakınlarına Lütfiye'yi öldürüp mavi varille Kızılırmak'a attılar sözü ekrana yansıdı. Baştan beri hakkındaki iddiları inkar eden Özdemir bu söylemleri de kabul etmedi. Nurullah Koçyiğit ise, Lütfiye Gündüz'ün kendisine araba aldığını önce yalanladı, daha sonra kabullendi. Koçyiğit'in Ahmet Taşkın'ı suçlaması ve Lütfiye üzerinden para kazanmak istediğini belirtmesi olayı Nezen Germiyen cinayetiyle bağlantılı hale getirdi. Nezen'in kaybından 15 gün sonra Lütfiye Gündüz'ün de ortadan yok olması akıllara soru işareti bıraktı.

Nezen Germiyen cinayeti...

1 Aralık 2012 tarihinde sabah saatlerinde okula gitmek için ayrılan ve 15 Mayıs 2013 'de Nevşehir'in Balcın köyü yakınlarındaki bir dere yatağında cesedi bulunan Nezen Germiyen'in cinayetinin faili hala bulunamadı. Küçük kızın kaybından Ahmet Taşkın ve çevresi sorumlu tutuluyordu. Bir çok suçunu kabul edip 80 yıl hapis cezasına çarptırılan Taşkın, küçük kızı öldürdüğünü kabul etmedi.

Lütfiye Gündüz'ün kızı Hamiyet konuştu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Hamiyet annesinin kaybolduğu günü ve bildiklerini anlattı. Hamiyet, annelerine tepkili olmadığını zira Nurullah Bey gibi bir çok kişinin annesinin yanına geldiğini söyledi. Nurullah'ın "Lütfiye benim ablamdır" demesinin yalan olduğunu dile getiren Hamiyet, Koçyiğit'in annesine bu işi yaptıranlardan birinin olduğunu ifade etti. Nurullah'ın annesini de babasını da dövdüğünü öne süren Hamiyet, Nurullah'ın babasının boynuna bıçak dayayıp "Lütfiye bu işi yapacak" dediğini iddia etti.Ahmet Taşkın'ın kendi evlerine hiç gelmediğini dile getiren Hamiyet, Nezen'in kaybı işlenirken kardeşi ile okuldan eve geldiğini, annesinin programı sinirle izlediğini, " Ahmet Taşkın'ı ben ele vereceğim" dediğini anlattı. Müge Anlı'da yaşananları hatırlamak için tıklayın!

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