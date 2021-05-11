Aksiyon dolu sahneleriyle büyük beğeni toplayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 6. Sezonunda da fırtınalar estiriyor. Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli barışacak mı? Haşmet Façalı ve İlyas arasındaki gerginlikte neler yaşanacak? Hızır olayları yatışmayı başarabilecek mi?

Hızır Çakırbeyli, ortak düşman Cevdet'e karşı İshak ve ekibiyle birlikte hareket etme kararı alır. Hızır'ın attığı bu adım Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatını kurtarır.Aldığı istihbaratı Yaman Korkmaz ve ailesine söyleyen İshak onların çatışmadan sağ kurtulmasını sağlar. Yardıma koşan İshak sadece Yaman Korkmaz'a bilgiyi vermez onlarla çatışmaya da girer.

İlyas'ın öfkesi!

Ömür - İlyas gerginliği Çakırbeyli Ailesi'ni sarar.İlyas'a Façalı tarafından atılan kafa masanın gündemine taşınır. Hızır ortamı sakinleştirmeye çalışsa da İlyas'ı yumuşatmayı başaramaz. Haşmet Façalı tırmanan gerginlikle tüm masayı karşısına alırken İlyas'ın da alttan almaya niyeti yoktur. Ömür ile evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaşan İlyas iyiden iyiye gözünü karartır. Düşmanlarını tek tek öldürmeye yemin eden İlyas'a en büyük destek ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'den gelir. Tırmanan gerginlik EDHO'da geçen hafta neler olduğunu hatılamak için tıklayın!

Eşkıya son bölümde neler yaşandı?

Aksiyon dolu 193. Bölümüyle adını zirveye bir kez daha yazdıran Eşkıya'ya Tipi'nin intikamıyla ateşlenen yeni bir savaşın başlangıcı damga vurdu.Öldürülen Tipi'nin intikamı için İlyas ile Alparslan harekete geçti ve Radovan'ın yeğeni Şefik'i ele geçirdi. Tipi'nin kardeşi Emine tarafından sorgulanan Şefik, içerideki adamlarının Sezai olduğunu söyledi. Dizinin final sahnesinde Hızır'ı arayan Radovan, yeğeninin serbest bırakılmasını istedi. Ancak Hızır, Tipi'nin katili Şefik'i affetmedi ve silahını ateşledi.

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