Cerkutay hayalini gerçekleştirdi Bamsı Bey’le birlikte namaza durdu.

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 58’inci bölümünde, müslümanlığı kabul eden Cerkutay, Bamsı Bey’le birlikte namaz kılarak hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Şeyh Edebalı'nın şahitliğinde müslümanlığı kabul eden Cerkutay, kendisine namaz kılmayı öğreten Bamsı Bey'le birlikte namaza durdu. Namazını Osman Bey'in hediye ettiği seccade üzerinde ifa eden Cerkutay, namaz bitince "Allah kabul etsin beyim" dedi ve Bamsı Bey'i neşelendirdi: "Oy Cerkutay! Bi kere işittiğini bi daha unutmazsın."

Elinde yemek tepsisi ile çadıra giren Aygül ikisinin bu halini görünce son derece mutlu olurken, "Cerkutay yemeğini getirmeyi unutmuş, ben getirdim Bamsı Bey!" dedi. Bunun üzerine Bamsı Bey "Kendin aç kalmazsın ama Bamsı beyi aç bırakırsın öyle mi Cerkutay!" diyerek Cerkutay'a takıldı. Cerkutay ise "Kafam karıştı beyim! Namaz kılacağız deyince heyecandan unutmuşum" deyiverdi.

Aygül'ün "Maşallah! Namazı duyunca aş yemeyi mi unuttun?" sorusuna Cerkutay'ın "Yok! Ben yedim, Bamsı Bey'in aşını unuttum" cevabı herkesi güldürdü.

Aygül'ün çıkmasının ardından Bamsı Bey, "Gayrı müslüman oldun! Sana helal süt emmiş bir kız bakalım. Sen de evlenesin" diyerek Aygül'ün arkasından bakakalan Cerkutay'ın ağzını yokladı. Cerkutay "Sen merak etme beyim. Ben buldum" cevabını verince, Bamsı Bey "Sen olmayacak birini bulmuşsundur Cerkutay! Büyüklerine bırakasın bu işi" dedi.

Cerkutay'ın "Bu işler büyüklere bırakılıyorsa; yüreğim sağ taraftadır Bamsı bey! Çıkarıp alasın" sözleri Bamsı Bey'i hayli şaşırttı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 58'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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