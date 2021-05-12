Kuruluş Osman yeni bölüm nefes kesecek! Osman Bey, Malhun Hatun ile evlenecek mi?

Kuruluş Osman'ın 58. Bölümü yine milyonları ekrana kilitleyecek. Osman Bey büyük bir karara imza atmak üzeredir. Osman Bey, Malhun hatun ile evlenecek mi? Bala Hatun'u neler bekliyor?

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, 12 Mayıs Çarşamba saat 20.30'da heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle atv ekranında olacak.

Nikola, Osman Bey ve Togay'ın arasını bozmak için harekete geçer!

Şeyh Edebalı, Osman Bey'e verdiği akıl sayesinde Umur Bey 'in Togay'a saldırmasını engeller. Bütün planlarını Umur Bey'in Togay'ı tuzağa düşürmesi üzerine yapan Nikola yeniden harekete geçer.

Osman Bey kararını Bala Hatun'a açıklayacak!

Osman Bey, Göktuğ ve Alpleri elçi gönderir ve Togay'a anlaşmaya bağlı kalacağını iletir; Şeyh Edebalı, evlilik hususunda Umur Bey'i ikna etme görevini üstlenir.. Osman Bey ise Şeyh Edebalı'nın tavsiyesini beylerle istişare ettikten sonra Malhun Hatun'la evlenmeye karar verdiğini Bala Hatun'a açıklar.

Kuruluş Osman'ın 58. Bölümünde neler yaşanacak?

Osman Bey ve Togay'ın arası bozulacak mı? Osman Bey, Malhun Hatun ile evlenecek mi? Malhun Hatun, Osman Bey'in kendisi ile evlenmek istemesine ne cevap verecek? Umur Bey ,kızının Osman Bey'le evlenmesine razı olacak mı? Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası bu akşam 20.30'de atv'de yanıt bulacak. Kuruluş Osman özel sahneler için tıklayın!

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

"Babamın vasiyeti hatırımdadır, gayri vaktin geldiği de meydandadır..."

"Yüreğim yangın yeridir Bala'm!"

Kuruluş Osman 57. Bölümde neler yaşandı?

Moğollara vergi ödemek istemeyen Osman Bey, obaya gelen elçiyi kapı dışan eder. Bu hamlesinin sonuçlarının farkında olan Osman Bey, zor bir yola girer. Moğalların gazabından çekinen Selçuklu sultanı, Osman Bey"i cesur hamlesini cezalandırmak üzere başkente çağırır. Obada yaşananları casusu sayesinde yakından takip eden Nikola, nüfuzunu artırmak için Moğol –Türk savaşından faydalanmanın peşindedir.

Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e tavsiyesi

Osman Bey'in akıl hocası Şeyh Edebali tavsiyesiyle şaşırtır. Moğol- Türk gerginliğini engellemek isteyen Şeyh Edebali, Umur Bey'in desteğini kazanmak için Osman Bey'e Malhun Hatun ile evlenmesini söyler.

Kuruluş Osman'ın 58. Bölümünü atv ekranlarından ve atv.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Kuruluş Osman yeni bölümüyle Çarşamba 20.30'da atv'de!