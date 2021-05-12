Müge Anlı 12 Mayıs Çarşamba yayınında gözyaşları sel oldu... Fırat Taş'ın kardeş özlemi!

atv'nin fenomen programı Müge Anlı kayıpları bulmaya, hasret kalanları kucaklaştırmaya devam ediyor. 13 sezondur devam eden program bugün de ilginç bir konuyu ekrana taşıdı. Hatice Taşdemir, 2004 yılında yurda verilen çocukları Ramazan ve Esra'yı aramak için Müge Anlı'daydı.

Hatice Taşdemir, oğlu Fırat Taş ile birlikte yıllar önce terk ettiği çocukları Ramazan ve Esra'yı aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Eşinden şiddet gördüğü için 2 çocuğunu bırakmak zorunda kaldığını anlatan Hatice Hanım,1999 doğumlu Ramazan ve 2000 doğumlu Esra'nın yerini amcaları Ömer Aydoğdu'nun bildiğini ileri sürdü.

Fırat Taş'ın gözyaşları!

Anne oğul, Ramazan ve Esra kardeşlerin amca Ömer Aydoğdu tarafından 2004 yılında Hatay Dörtyol'da yurda verildiği söyledi. Müge Anlı'dan yardım isteyen Fırat Bey, babasının eski eşinden 8 tane daha çocuğu olduğunu dile getirirken, Hatice Hanım kocasının gözünün dışarıda olması sebebi ile geçinemediklerini belirtti.Hüzünlü dakikaların yaşandığı programda Fırat, kardeşlerine gözyaşları içinde seslenerek onlara sarılmak istediğini söyledi. Yayına telefonla bağlanan amca Ömer Aydoğdu: o dönemde Hatay'da evli olduğunu, Hatice Hanım'ın çocuklarını bırakıp gittiğini, abisinin de maddi durumunun iyi olmadığını belirtti. Ömer Bey, abisinin bir gün gelip çocuklarımı Hatay'da yurda verdim, biraz iyileşsin durumum geri alacağım dediğini, sonrasında da vefat ettiğini söyledi.Yurda gidip çocukları sorduğunu dile getiren amca, görevlilerin babası gelmesi gerek dediğini ve çocukları vermediklerine değindi. Müge Anlı'da yaşananları hatırlamak için tıklayın!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'i atv ekranlarından ve atv.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert izle! Müge Anlı izle! Müge Anlı ile Tatlı Sert kesintisiz izle! Müge Anlı son bölüm izle! Müge Anlı 12 Mayıs Çarşamba 2021

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!