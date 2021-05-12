Müge Anlı 12 Mayıs Çarşamba yayınında sıcak gelişme... "Nezen'i ben öldürdüm!"

Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün heyecan dolu bir yayınla ekrana geldi. Milyonların yakından takip ettiği programda kayıplar arandı, yardımlar yapıldı. Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı ve Nezen Germiyen cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte programda bugün yaşananlar...

Müge Anlı'dan bayram kutlaması...

Bayram dolayısıyla yayınlarına ara veren Müge Anlı temennilerini ekran başındaki izleyicilerle paylaştı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, dünyaya barış ve sağlık gelmesini diledi.

Müge Anlı'dan eğitime destek...

Anlı, Covid -19 salgını dolayısıyla gerçekleştirilen uzaktan eğitime katkı sağladı. Gazeteci kişiliğinin yanı sıra yardımseverliliğiyle bilinen Müge Anlı'dan eğitime destek geldi. Tablet ve tekerlikli sandalye yardımları ihtiyaç sahipleriyle buluşturuldu.

Fırat Taş'ın gözyaşları!

Hatice Taşdemir, oğlu Fırat Taş ile birlikte yıllar önce terk ettiği çocukları Ramazan ve Esra'yı aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Eşinden şiddet gördüğü için 2 çocuğunu bırakmak zorunda kaldığını anlatan Hatice Hanım,1999 doğumlu Ramazan ve 2000 doğumlu Esra'nın yerini amcaları Ömer Aydoğdu'nun bildiğini ileri sürdü. Anne oğul, Ramazan ve Esra kardeşlerin amca Ömer Aydoğdu tarafından 2004 yılında Hatay Dörtyol'da yurda verildiği söyledi. Müge Anlı'dan yardım isteyen Fırat Bey, babasının eski eşinden 8 tane daha çocuğu olduğunu dile getirirken, Hatice Hanım kocasının gözünün dışarıda olması sebebi ile geçinemediklerini belirtti.Hüzünlü dakikaların yaşandığı programda Fırat, kardeşlerine gözyaşları içinde seslenerek onlara sarılmak istediğini söyledi. Yayına telefonla bağlanan amca Ömer Aydoğdu: o dönemde Hatay'da evli olduğunu, Hatice Hanım'ın çocuklarını bırakıp gittiğini, abisinin de maddi durumunun iyi olmadığını belirtti. Ömer Bey, abisinin bir gün gelip çocuklarımı Hatay'da yurda verdim, biraz iyileşsin durumum geri alacağım dediğini, sonrasında da vefat ettiğini söyledi.Yurda gidip çocukları sorduğunu dile getiren amca, görevlilerin babası gelmesi gerek dediğini ve çocukları vermediklerine değindi.

"Nezen'i ben öldürdüm!"

13 yaşında öldürülen Nezen Germiyen cinayetiyle 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün kaybı arasındaki bağlantı Müge Anlı'da araştırılıyordu. İki olayda da ismi geçen Ahmet Taşkın cezaevinden haber gönderdi. Müge Anlı, Ahmet Taşkın'ın kendilerine ulaşmaya çalıştığını, gerekirse mektup yazacağını aktarıp muhabir arkadaşının eğer izin alınabilirse yüz yüze röportaj yapacaklarını söyledi. Lütfiye Gündüz'ün kızı Hamiyet, Nezen'in kaybı programda işlenirken kardeşi ile okuldan eve geldiğini, annesinin programı sinirle izlediğini, " Ahmet Taşkın'ı ben ele vereceğim" dediğini anlatmıştı. Bugün de programda flaş bir gelişme yaşandı. Taşkın ile aynı koğuşta kalan Rıdvan Öz yayına bağlanarak Ahmet Taşkın'ın cezaevinde kendisine"Nezen'i ben öldürdüm" dediğini öne sürdü. Anlı, Öz'ün konuyla lgili ifade vereceğini belirtti.

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Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!