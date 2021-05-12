Osman Bey, evlilik kararını beylerle istişare etti!

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 58’inci bölümünde, Şeyh Edebalı’nın Malhun Hatun’la evlenmesi yönündeki tavsiyesini değerlendiren Osman Bey, konuyu Kayı beyleri Gündüz Bey ve Bamsı Bey’e açtı ve görüşlerini aldı.

Otağındaki durum değerlendirmesinin ardından alpleri Göktuğ ve Boran'ı yollayan Osman Bey bir süredir zihnini meşgul eden konuyu Gündüz Bey ve Bamsı Bey'e şu sözlerle açtı: "Sizlerle istişare etmek istediğim, mühim bir mesele vardır. Şahsi bir mesele gibi görünse de beyliğimizin istikbaliyle alakalıdır. Umur Bey ile aramızda sürüp giden anlaşmazlıklar malumdur. Şeyh Edebalı, bu anlaşmazlıkların nihai çözümünün, Malhun Hatun ile evlenmemden geçtiğini düşünür. Siyasi bir evlilik olacağından, beylerimin fikrini almak isterim."

Beyleri hayli şaşırtan bu sözlerin ardından Bamsı Bey söz alarak "Bu evlilik, Umur Bey'in obasının karşımızda değil, yanımızda olmasını sağlayacaksa, elbette hayırlıdır. Malhun Hatun da sana yaraşır, soylu bir hatundur. Elbette bizim için söylemesi kolay, senin için alması zor bir karardır bu!" dedi.

Gündüz Bey ise "Malhun Hatun, Söğüt'ten getirilen uçan ataşlarda ve daha nice cenkte senin yanında olmuştur. Madem ki sana bir veliaht gerek; o veliahtın anasının da, babası gibi, soylu ve cengaver olması münasip hatta farzdır" sözleri ile fikrini belirtti.

Osman Bey, konunun şimdilik gizli kalmasını isterken, Bamsı Bey "En doğrusunun bu olduğunu sen de bilirsin. Fakat, Bala Hatun'u üzmekten endişe edersin. Geciktirmenin ikinize de bir faydası yok evlat. Bir an evvel söyleyip bu yükü omzundan atasın" sözleri ile Osman Bey'in endişelerine tercüman oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 58'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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