Türkiye Çarşamba akşamı 'Kuruluş Osman' izledi...

Osman Bey, Malhun Hatunla evlenme kararı verir!

Kuruluş Osman, #OsmanBey etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Yeni bölümün başlamasından itibaren Türkiye gündeminde birinci sıraya oturan ve dünya gündeminde de yer alan 'Kuruluş Osman'ın 58'inci bölümüne, Osman Bey'in, Malhun Hatun'la evlenme kararı ve Umur Bey'in sürprizi damga vurdu.

Osman Bey ve Umur Bey arasındaki çatışmaya mani olan Şeyh Edebalı, Osman Bey'le yalnız konuşarak husumeti bitirmek için ve Kayı Obası'nın selameti için Malhun Hatun'la nikahlanması gerektiğini söyledi. Osman Bey ise Bala Hatun'u düşünerek bu teklife temkinli yaklaştı.

Togay'ı tuzağa düşürmeye hazırlanan Nikola, Umur Bey'in gelmediğini öğrenince küplere bindi. Operasyonu iptal etmek zorunda kalan Nikola, taktik değiştirerek Yarhisar Tekfuru'na Togay'a vergisini ödemesi talimatını verdi. Umur Bey ise Osman Bey'in kendisine müdahale etmesinden son derece rahatsız oldu. Malhun Hatun, Osman Bey'i savunmaya kalkınca da çok sinirlenerek emrine verdiği Alpleri geri aldı.

Osman Bey'in Moğollara vergi ödemeyi kabul ettiğini öğrenen Nikola, Togay ve Osman Bey'in arasındaki barışı bozmak için plan kurdu. Nikola, amacına ulaşmak için Umur Bey'i Osman Bey'e karşı kışkırtmak istedi. Göktuğ ve Alpleri, Togay'a yollayarak anlaşmaya sadık kalacağını ve vergisini Selçuklu sultanına ödeyeceğini bildiren Osman Bey, Şeyh Edebalı'nın tavsiyesi hakkında Gündüz Bey ve Bamsı Bey'le istişare etti. İki bey de Malhun Hatun'la evlenmesinin obanın geleceği için hayırlı olacağını söyledi.

Yüreği ve aklı arasında kalan, Alpleriyle çıktığı avda konuyu etraflıca düşünen Osman Bey, obaya dönünce Bala Hatun'a kararını bildirdi ve rızasını almak istediğini söyledi. Osman Bey'in nikahlanacağı kişinin Malhun Hatun olduğunu ve babası Şeyh Edebalı'nın onay verdiğini öğrenen Bala Hatun oldukça üzülse de Kayı Obası'nın geleceği için rıza gösterdi.

İnegöl Kalesi'ne giderek anlaşmayı neden bozduğunu Nikola'ya anlatan Umur Bey, Togay'a saldırmaktan vazgeçmediğini bildirdi. Dönüşte Şeyh Edebalı'nın çağrısına uyarak dergaha giden Umur Bey, Osman Bey'in Malhun Hatun'a talip olduğunu öğrendi. Teklife çok şaşıran Umur Bey, Osman Bey ve Şeyh Edebalı'yı obasına davet etti.

Togay'ın kampına giderek Umur Bey'in kampına saldıracağını söyleyen Nikola, Umur Bey'in Osman Bey'in himayesinde olduğunu ve anlaşmalarının bozulduğunu bildirdi. Umur Bey ise Nikola ile birlikte planladığı gibi Togay'ın kampını basmak üzere yola çıktı. Bu sırada Malhun Hatun'u istemek üzere Şeyh Edebalı, beyler ve hediyelerle birlikte Umur Bey'in obasına giden Osman Bey, kendisini davet eden Umur Bey'in obada olmadığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Üstelik Malhun Hatun da ziyaretlerinin sebebinden habersizdi. Şeyh Edebalı'nın "Hayırlı bir iş için geldik" sözleri Malhun Hatun'u şaşkınlığa sürükledi.

Türkiye Çarşamba akşamı 'Kuruluş Osman' izledi...

Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 58'inci bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

Kuruluş Osman Tüm Kişiler kategorisinde %11,11 izlenme oranı ve %25,19 izlenme payı 20+ABC1 kategorisinde %11,12 izlenme oranı ve %23,78 izlenme payı elde ederek çarşambanın en çok izlenen yapımı oldu.

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