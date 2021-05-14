Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi: ''Bir Zamanlar Çukurova''

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, geçtiğimiz akşam yayınlanan 96. bölümünde Çukurova'da yer yerinden oynadı. Yamanlar Çiftliği'ni eşkıyalar bastı! Dizi, aldığı reytinglerle tüm kategorilerde listelerin zirvesine yerleşti.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü,

Tüm Kişiler'de %10,33 izlenme oranı ve %26,23 izlenme payı, AB'de %6,91 izlenme oranı ve %18,73 izlenme payı, 20+ABC1'de ise %8,54 izlenme oranı ve %21,63 izlenme payı alarak birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 96.bölümünde #AşktanÖte etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

96. bölümde neler yaşandı?

Bu eşkıyalar kim? Yamanlar Çiftliği'ni neden talan ettiler?

Demir, Ümit'in ifadesi ile cezaevine geri dönünce, Çukurova'da ipler tamamen gerildi! Tüm Çukurova, Demir ile Ümit arasında ne geçtiğini öğrenmeye çalışırken, olaylar birbirini kovaladı!

Züleyha, Demir'i aklamak için Şadi ile birlikte Fikret'in peşine düştü. Fikret kaçırıldı. Ancak sorgusu sırasında, o Züleyha'yı rehin aldı. Züleyha inanmasa da Fikret, Ümit ile Demir'in ilişkisi olduğunu da anlattı. Tüm bu olan biten, Şadi ve adamlarını takip ederek, oraya kadar gelen Lütfiye'nin yardımıyla Fikret kaçınca sona erdi. Ancak geceden sabaha, onlar birbirleriyle hesaplaşırken, çiftlikte de adeta bir can pazarı yaşandı!

Silahlı adamlar çiftliği bastı. Çalışanları ahırlara kilitledi. Evde buldukları her şeyi aldı! Züleyha, Fikret ile mücadele ederken, Sevda da çiftlikte eşkıya ile mücadele halindeydi. Tam adamları korkutmuşken, bahçeye koşan Adnan, adamların eline geçti. O sırada eve dönen Züleyha, Adnan'ı adamın kucağında gördü. Sevda, ateş edip eşkıyayı yaraladı ama eşkıya da Sevda'yı vurmaya kalktı. Züleyha, ateş edip adamı vurarak hem oğlunu hem Sevda'yı kurtardı. Ama iki kadın artık bir cinayete ortak oldu! Sevda suçu üstlenmeyi göze alsa da Züleyha buna izin vermedi ve cesedi ormana gömdü!

Fikret tüm hesabı kapatmaya hazırlanırken yeni bir suçlama ile karşı karşıya

Fekeli, Ümit'in başına gelenlerin Fikret'in işi olduğunu düşündü. Peşinden Mersin'e gitti. Ancak o sırada Fikret, otelden çıkmış; Şadi ve adamları tarafından kaçırılmıştı. Fekeli konağa döndüğünde Müjgan da geldi ve olan biteni anlatıp babasından özür diledi.

Ümit'e zarar verenin Demir olamayacağını, Demir'i evden çıkarken gördüğünü de anlattı.

Lütfiye sayesinde adamların elinden kurtulan Fikret, her şeyi geride bırakıp Adana'dan ayrılmaya karar verdiğinde, Ümit'in ifadesini öğrendi. Geri dönüp, olayı anlatmaya karar verdi. Ancak o karakola gittiğinde, Züleyha da çiftlik baskının sorumlusu olarak ondan şikâyetçi olmuştu. Fikret'in ifadesi ile Demir serbest kaldı ama Fikret diğer suçlama nedeniyle tutuklandı!

Müjgan Züleyha'ya dost eli uzattı ama?

Demir hapishaneden çıktı ve olan biteni öğrenince deliye döndü! Nezarete gidip, Fikret'e hesap sordu!

Müjgan da Ümit ile yüzleşti. Demir'i suçlamasına, söylediği yalanlara inanamadığını söyledi. Ardından da dikkatli olması için Züleyha'yı uyarmaya gitti! Züleyha ona inanmayınca da Ümit ve Demir'in fotoğrafını gösterdi! Duyduklarına inanmayan Züleyha, elinde fotoğrafla kala kaldı!

3. sezonunda, ekranın en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Bir Zamanlar Çukurova' Perşembe gecesinin zirvesindeki yerini koruyor. Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da, aşkın her türlüsünün zaman ve vicdan savaşlarından geçtiği hikâyesi ile yoluna devam ediyor.

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