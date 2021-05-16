Kardeşlerim dizisinin yakışıklı oyuncusu Onur Seyit Yaran başarısının sırrını açıklıyor!

atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim’in Doruk Atakul’u Onur Seyit Yaran, bugün ekranlara gelecek olan Dizi TV’ye karakteriyle ve oyuncu arkadaşlarıyla ilgili çok özel açıklamalarda bulundu.

Modellik, profesyonel futbol geçmişi ve aynı zamanda bir satranç sporcusu olan Onur Seyit Yaran, birbirinden bu kadar farklı kulvarlardaki işin üstesinden gelmenin sırrını bu çok özel röportajda açıkladı. Yakışıklı oyuncu Yaran, dizideki partneri Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında neler söyledi? Yakışıklı oyuncu hangi dünyaca ünlü stara benzetiliyor? Bu konu hakkında ne düşünüyor? Hepsi ve daha fazlası bugün 11.30'da ekranlara gelecek olan Dizi TV'de!