Kardeşlerim, tüm Türkiye'yi ekran başına kilitledi!

Cumartesi akşamları ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim, yayınlanan 13. Bölümüyle Tüm Kişiler izleyici kategorisinin en çok izleneni oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %9,20 izlenme oranı ve %20,82 izlenme payı alarak birinci oldu. Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #KardeşizBiz etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

Kardeşlerim 13. Bölümde Neler Yaşandı?

Ömer'e en büyük destek kardeşlerinden geldi!

Öğrendiği gerçekle şoka giren Ömer'e destek kardeşlerinden gelir. Hiçbir şeyin değişmeyeceğini yıllardır paylaştıkları her şeyin gerçek olduğuna Ömer'i ikna etmeye çalışırlar. Gerçek kardeşliğin DNA testiyle sınırlı olmadığını göstermek için harekete geçerler. Suzan ise Akif'ten bu yaptığının intikamını almak için plan yapar. Ancak Akif, bu tuzağa düşmekten son anda kurtulur. Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğu gerçeği okulda yankı bulmaya devam ederken, Şengül'ün tüm yaptıkları da ortaya çıkar. DNA testini kullanarak Suzan'ı dava açmakla tehdit etmesi bardağı taşıran son damla olur. Evde patlak veren büyük kavga sonrası Şengül bavulunu toplayarak evi terk eder. Nebahat'e Akif ile yazışmalarını gösteren Suzan, intikamını alır. Ama bu ona pahalıya patlar. Kıskançlıktan gözü dönen Nebahat arabayı Suzan'ın üzerine sürer. Mirastan hak iddia etmemesi için şirkete imza atmak için çağırdığı Ömer, bu durumu görür. Araba ile Suzan'ın arasına girerek onun hayatını kurtarır. Hiç düşünmeden biyolojik annesi için kendini arabanın önüne atan Ömer'in durumu ise belli değildir.

Kardeşlerin heyecan dolu gelişmeleriyle her Cumartesi atv'de.

Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Damla Su İkizoğlu, Onur Seyit Yaran, Cihan Şimşek, Kaan Sevi gibi sevilen ve başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Kardeşlerim, heyecan ve merak dozu giderek artan yeni bölümüyle 22 Mayıs Cumartesi akşamı atv'de!