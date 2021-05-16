Kim Milyoner Olmak İster’de muhteşem performans! Betül Yoğurtçu ne kadar kazandı?

Betül Yoğurtçu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki başarısıyla izleyenlerin beğenisini topladı. Serebral Palsi rahatsızlığıyla mücadele eden Betül Yoğurtçu, Kenan İmirzalıoğlu’ndan da tebrik aldı.

Kim Milyoner Olmak İster 16 Mayıs tarihli yayınına genç yarışmacı Betül Yoğurtçu damga vurdu. Serebral Palsi hastası olan 22 yaşındaki Betül Yoğurtçu, 250 Bin TL'lik soruyu açtırmayı başardı. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü'nden yeni mezun olan Yoğurtçu, atv ekranlarında gösterdiği performansla alkış topladı. Betül Yoğurtçu, 250 Bin TL'lik soruya cevap vermeyerek 125 Bin TL'lik çeki kabul etti.

"Ailemin ve doktorlarımın sayesinde hayatım değişti"

Milyoner'de gösterdiği başarılı performansla ekran başındaki izleyicilerden tam not alan Betül Yoğurtçu, doğum anında meydana gelen bir sorun nedeniyle Serebral Palsi hastası olarak dünyaya geldiğini söyledi.

Pozitif duruşuyla yarışmaya renk katan Yoğurtçu, ailesinin ve doktorlarının sayesinde hayatının değiştiğini ifade etti. Yoğurtçu'nun anlattıkları ekran başındaki Kim Milyoner Olmak İster izleyicileriyle birlikte başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu da duygulandırdı.

Milyoner'de Betül Yoğurtçu fırtınası

Beyin felci olarak da bilinen Serebral Palsi rahatsızlığının kendisini lise yıllarında oldukça zorladığını anlatan Yoğurtçu, "Büyüme çağında tedaviye ağırlık verilmesi gerekiyordu. O yüzden pandemi döneminde yaygınlaşan çevrimiçi eğitim, benim hayatıma lise döneminde girmişti" dedi.

Genel kültürüyle dikkat çeken Yoğurtçu, günde en az üç film izlediğini ve sürekli kitap okuduğunu söyledi. KPSS'de de oldukça iyi bir puan aldığını ifade eden başarılı yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'in önemli yarışmacıları arasına adını yazdırdı.

Milyoner'de fırtına gibi esen yarışmacı Betül Yoğurtçu'nun hayat hikayesini dinlemek için tıklayın.