Haberler Betül Yoğurtçu herkese ilham kaynağı oldu!

Betül Yoğurtçu herkese ilham kaynağı oldu!

Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 10:46
Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021 10:49
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Müthiş bir yarışmacı!

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster"in son bölümünde 125.000 TL'lik soruya doğru cevap veren 23 yaşındaki Betül Yoğurtçu tüm Türkiye'yi kendine hayran bıraktı.Doğuştan serebral palsi (beyin felci) hastası olan 23 yaşındaki Betül Yoğurtçu, yarışmaya Afyonkarahisar'dan katılmıştı. Betül Hanım Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı mezun olmuş. Zorlu geçen yaşamında kendini çok iyi yetiştiren ve geniş bilgi donanımına sahip olan Betül Hanım, yarışmadan 125.000 TL'lik ödülle ayrıldı.Risk almak istemeyen Betül Hanım 250.000 TL'lik on birinci soruyu yanıtlamadan çekildi ancak aslında doğru cevabı tahmin etmişti.

Betül Hanım'ın hayat hikayesi ve yarışma performansından çok etkilenen Kenan İmirzalioğlu "Betül seni yürekten tebrik ediyorum, herkese örnek oldun. İnanılmaz bir performans sergiledin, helal olsun" diyerek duygularını paylaştı.

Sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak ister?" Pazar akşamları saat 20:00'de atv ekranlarında!

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