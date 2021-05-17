Kardeşlerim dizisinin Doruk'u Onur Seyit Yaran'dan samimi açıklamalar!

atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim’in Doruk Atakul’u Onur Seyit Yaran Dizi TV’ye özel açıklamalarda bulundu.

Modellik, profesyonel futbol geçmişi ve aynı zamanda bir satranç sporcusu olan Onur Seyit Yaran, birbirinden bu kadar farklı kulvarlardaki işin üstesinden gelmenin sırrını Dizi TV mikrofonlarına verdiği çok özel röportajda anlattı. Yaran: "Yaptığım her işi en iyi şekilde yapmak istiyorum, en iyisi olmaya çalışıyorum. çok hırslıyım, çok çalışkanım herhalde buna bağlı olduğumu düşünüyorum. Futbol oynarken de tek başıma antrenmanlar yapardım, satranç oynarken de derslerimden zaman ayırıp çalışırdım, turnuvalara giderdim. Modellik kariyerimde de hep diyet yaptım, doğru beslendim hep çok çalıştım, uykuma dikkat ettim" dedi.

Onur Seyit Yaran'la keyifli sohbet!

Oyunculuk kariyerinde büyük bir ivme yakalayan Onur Seyit, oyunculuk hayatımda da sürekli okuyorum, izliyorum, eğitim alıyorum. Hep kendimi geliştirmek için bir şeyler yapıyorum. Bulunduğum yeri hep yadırgıyorum. Hep üstüne çıkmak istiyorum, açıklamasında bulundu.Dünyaca ünlü oyuncu Ryan Gosling'e benzetilen genç yetenek bu konudan duyduğu mutluluğu da aktardı.

"Yazgı çok yetenekli bir kız"

Kardeşlerim'de rol aldığı Doruk karakteriyle büyük ilgi gören başarılı oyuncu: "Ben kolej sahnelerini kafamda kodlarken, babam oranın ortaklarından olduğu için oranın sahibi gibi davranmayı düşünmüştüm. Bunun da enerjisinin seyirciye geçtiğini düşünüyorum. Orasını benim gibi düşünüyorum" şeklinde konuştu. "Doruk herkese hır Asiye'ye mır" şeklindeki yorumların kendisini güldürdüğünü paylaşan Onur Seyit, partneri Su Burcu Yazgı Coşkun 'a övgüler yağdırdı. "Kimyamızın tuttuğunu düşünüyorum. Yazgı çok yetenekli bir kız onunla oynamak benim için büyük şans. Keyifli oluyor sahneler, enerjimiz çok yüksek oluyor. Bunun da yansıdığını düşünüyorum. " diyen Yaran partnerine övgüler yağdırdı. atv ekranlarında yer alan oyuncuların röportajlarını izlemek için tıklayın!