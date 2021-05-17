Mahur Maraşlı'yı affedecek mi? Maraşlı 18. Bölüm nefes kesecek!

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Maraşlı yeni bölümüyle bu akşam izleyiciyle buluşacak. İşte Maraşlı'nın 18. Bölümünde yaşanacaklar...

Mahur'u yıkan gerçekler!

İstihbarattaki görevinden ayrılan Maraşlı, Mahur'a Necati'nin anlattıklarının doğru olduğunu söyler. Mahur ise çok güvendiği Maraşlı'nın yaptıkları karşısında yıkılır. Büyük bir çıkmaza giren Maraşlı, Mahur'a kendisini ve yaşadıklarını anlatmaya çalışır. Maraşlı, Mahur'un gönlünü alıp kendisini affettirmeyi başarabilecek mi?

Savaş ve Necati düşman mı oluyor?

Necati'nin kendisinin oğlu olduğundan emin olan Aziz, Savaş'a büyük bir darbe indirerek gerçekleri söyler. Bugüne kadar Türel Ailesi'ni türlü zorluklara sokan Necati, vicdan azabı yaşamaya başlar. Babası Aziz ve kardeşi İlhan'ı kurtarma planları yapmaya başlayan Necati, Maraşlı'dan yardım ister. Teklifi kabul eden Maraşlı ise, polisler tarafından tutuklanır. Maraşlı, Mahur'a yaşadıklarını anlatmayı başarabilecek mi? Maraşlı, İlhan ve Aziz'i kurtarabilecek mi? Savaş, Necati'den intikamını alabilecek mi? Hepsi ve daha fazlası bu akşam 20.00'de atv'de yanıt bulacak.Maraşlı'da bugüne kadar neler yaşandığını izlemek için tıklayın!

Maraşlı yeni bölümüyle bu akşam 20.00'da atv'de

Maraşlı son bölümde neler oldu?

Düğümlerin çözülmeye başladığı bölümde; Hilal'in vurduğu Necati, Mahur'a kendisini yaralayanın Maraşlı olduğunu söyledi. İstihbarata çalıştığı için gerçekleri Mahur'a anlatamayan Maraşlı yeni bir yol ayrımına geldi ve istihbarattaki görevinden istifa etti.

Necati ve Savaş yüzleşti!

Babasının katilinin Necati olduğunu öğrenen Savaş, ağabeyi Necati ile yüzleşti. Savaş'ın, Necati'den; Aziz ve İlhan'ı öldürmesini istediği bölümde Necati ailesine kıyamadı. Öfke dolu olduğu ailesinden yıllardır intikam almaya çalışan Necati'nin duygusal anları izleyenleri şaşırttı. Aziz ve İlhan'ı vuramayan Necati, Savaş'a babalarını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Bölümün final sahnesinde ise istifa eden Maraşlı, Mahur'a her şeyi anlatmak için geldiğinde Mahur'u gözü yaşlı buldu. Ekrana gelen flashback sahnesiyle Necati'nin; Mahur'a, Maraşlı'nın istihbarata çalıştığını anlattığı anlar ekrana geldi. Heyecanın doruğa tırmandığı sahnede, Mahur'un, Maraşlı'ya "bana nasıl kıydın sana kalbimi verdim sözleri" izleyenleri sarstı. Gözü yaşlı Mahur'un sözleriyle yıkılan Maraşlı da gözyaşlarını tutamadı. Büyük beğeni toplayan sahne sosyal medyada da çok konuşuldu.