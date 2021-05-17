Müge Anlı kayıp 3 kişiyi daha buldu! 17 Mayıs Pazartesi Müge Anlı'da sevindiren gelişmeler!

atv'nin fenomen programı Müge Anlı kayıpları bulmaya devam ediyor. Bir buçuk aydır haber alınamayan Yakup yayın sonrası teyzesiyle iletişime geçti. Müge Anlı'nın hayata geçirdiği "Sevgi İzi" sayesinde iki çocuk daha ailesine kavuşturuldu.

Kayıp Yakup, Müge Anlı'da bulundu!

Kahramanmaraş hayvan çiftliğinde kaybolan 19 yaşındaki Yakup, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bulundu. Bir buçuk aydır kendisinden haber alınmayan gencin annesi Gülay Hanım, evladının bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Kayıp genç, annesine kızgın olduğu için teyzesiyle iletişime geçti.Yayına telefonla bağlanan Yakup, annemle kardeşim yüzünden gerginiz dedi ve Gülay Hanım ile konuşmak istemedi. "Benim can güvenliğim yerinde beni aramayın, kendi isteğimle çalışıyorum" diyen genç ailesinin yanına dönmeyi reddetti.

"Sevgi İzi" sayesinde iki çocuk daha ailesine kavuşturuldu!

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kendisini ifade edemeyen kişiler için hayata geçirdiği "Sevgi İzi" sayesinde iki çocuk daha bulundu. 15 yaşındaki Abdülkadir, İstanbul Güneşli Çocuk Merkezi'nden ailesi tarafından teslim alındı. 14 yaşındaki Seyfettin Turgut da "Sevgi İzi" sayesinde ailesine sağ salim kavuşturuldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'i atv ekranlarından ve atv.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Müge Anlı'da yaşananları hatırlamak için tıklayın!

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert izle! Müge Anlı izle! Müge Anlı ile Tatlı Sert kesintisiz izle! Müge Anlı son bölüm izle! Müge Anlı 17 Mayıs Pazartesi 2021

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!