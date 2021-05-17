Nezen Germiyen cinayetinde flaş gelişme! Müge Anlı 17 Mayıs Pazartesi yayınında şaşırtan itiraf!

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı 2013 yılında Nevşehir'de yaşanan Nezen Germiyen'in ölümü ve Lütfiye Gündüz'ün kaybıyla sonuçlanan olayları derinlemesine inceliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün (17 Mayıs Pazartesi 2021) yayınında neler oldu?

Müge Anlı'da bugün sıcak gelişmeler yaşandı. 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün kaybıyla 13 yaşında vahşice katledilen Nezen Germiyen cinayeti arasındaki bağlantı Müge Anlı'da ortaya çıktı. Boşandığı eşi Duran Özdemir ve 20 yaş küçük sevgilisi Nurullah Koçyiğit'in adının geçtiği kayıp olayının Ahmet Taşkın'ın da bağlanması konuya farklı bir boyut kazandırdı. Nevşehir'de 2013 yılında 15 gün arayla yaşanan korkunç olayların derinlemesine araştırıldığı programda bugün yeni bir iddia ortaya atıldı.

"Ben cahillik yaptım, Nezen'i öldürdüm!"

Ahmet Taşkın ile o yıllarda aynı cezaevini paylaşan arkadaşı Rıdvan Öz, Taşkın'ın kendisine: "Ben cahillik yaptım, Nezen'i öldürdüm!" dediğini ileri sürdü. Öz cinayeti, herkesin bildiğini iddia etti. Kaybolduğunda 40 yaşında olan Lütfiye Gündüz'ün Nezen cinayeti biliyor olduğu ve bu yüzden ortadan kaldırıldığı iddiası gündeme geldi. Kendisinden 8 yıldır haber alınamayan Lütfiye Gündüz'ün kızı Hamiyet, Nezen'in kaybı programda işlenirken kardeşi ile okuldan eve geldiğini, annesinin programı sinirle izlediğini, " Ahmet Taşkın'ı ben ele vereceğim" dediğini anlattı. Taşkın'ın hem Lütfiye Gündüz hem de Nezen üzerinden para kazanmaya çalıştığı iddiası da programa taşındı.

Lütfiye Gündüz olayı ne?

2013 yılında Nevşehir'de şüpheli bir şekilde kaybolan Lütfiye Gündüz'ün eşi ve sevgilisi tarafından kötü yola sevk edildiği ileri sürüldü. Önce inkar eden eski eş Duran Özdemir ve sevgili Nurullah Koçyiğit iddiaları kabul etti. Duran Özdemir'in bir yakınlarına Lütfiye'yi öldürüp mavi varille Kızılırmak'a attılar sözü ekrana yansıdı. Baştan beri hakkındaki iddiları inkar eden Özdemir bu söylemleri de kabul etmedi. Nurullah Koçyiğit ise, Lütfiye Gündüz'ün kendisine araba aldığını önce yalanladı, daha sonra kabullendi. Koçyiğit'in Ahmet Taşkın'ı suçlaması ve Lütfiye üzerinden para kazanmak istediğini belirtmesi olayı Nezen Germiyen cinayetiyle bağlantılı hale getirdi. Nezen'in kaybından 15 gün sonra Lütfiye Gündüz'ün de ortadan yok olması akıllara soru işareti bıraktı.

Nezen Germiyen cinayeti...

1 Aralık 2012 tarihinde sabah saatlerinde okula gitmek için ayrılan ve 15 Mayıs 2013 'de Nevşehir'in Balcın köyü yakınlarındaki bir dere yatağında cesedi bulunan Nezen Germiyen'in cinayetinin faili hala bulunamadı. Küçük kızın kaybından Ahmet Taşkın ve çevresi sorumlu tutuluyordu. Bir çok suçunu kabul edip 80 yıl hapis cezasına çarptırılan Taşkın, küçük kızı öldürdüğünü kabul etmedi.

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