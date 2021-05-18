atv'den yeni bir dizi: Kalp Yarası!

Dizi atv’de izlenir sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv’den bir dizi daha geliyor: “Kalp Yarası”

Yaz sezonunun en iddialı, en coşku dolu yapımlarından biri olacak "Kalp Yarası", genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, Hatay'ın eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile atv ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya gün sayıyor. Ekranların en çok konuşulacak yapımı olma iddiasını taşıyan, zengin tarihi ve eşsiz kültürü ile medeniyetlerin buluşma noktası Antakya-Hatay'da çekilen atv'nin yeni dizisi "Kalp Yarası", yüreklere dokunacak bir aşk hikayesini anlatıyor. Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin öyküsü, izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin genel hikayesi, sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Kalp Yarası'nın yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban üstlenirken, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad kaleme alıyor. Görkemli bir coğrafyadan aktarılacak dizinin başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

Kalp Yarası, yakında atv'de başlıyor!