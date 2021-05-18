Müge Anlı bugün (18 Mayıs Salı 2021) yayınında milyonları ekrana kilitledi. Soluksuz izlenen programda Nevşehir'de yaşanan olaylar mercek altına alındı. 20213 yılında vahşice katledilen Nezen Germiyen, 8 yıl önce ortadan kaybolan Lütfiye Gündüz ve 20 yıldır kendisinden haber alınamayan Şehnaz Kahraman arasındaki bağlantı ne?

atv'nin fenomen programı Müge Anlı bugün ilginç olayları ekrana taşıdı. Akkuş Çifti'nin kızları bulundu. 13 gündür kayıp olan Seda Aksu nerede? Nezen Germiyen'i kim öldürdü? Lütfiye Gündüz ve Şehnaz Kahraman nerede?

Akkuş Çifti'nin kızları bulundu!

Yılmaz Akkuş ile eşi Fatma Akkuş, 1995 yılında hastane bahçesinde evlatlık verdikleri kızlarını aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Anlı, dün yayına başvuran çifte müjdeyi verdi. Araştırmacı gazeteci, çiftin kızının evli olduğunu ve bir tane çocuğu bulunduğunu belirtti. Anlı, kişinin evlat edinildiğini bilinmediği için olaya dahil olmak istemediğini söyledi.

Seda Aksu, Müge Anlı'da aranıyor!

Ömer Mercan ile Arzu Mercan, 6 Mayıs'ta Ankara Mamak'ta kaybolan 40 yaşındaki evlatları Seda Aksu'yu aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Eşiyle sorunlar yaşadığı bilinen Aksu'nun ailesinin yanına dönmek istediği ancak anne ve babası tarafından kabul edilmediği aktarıldı. Eşinin üvey amcasıyla kaçtığı öne sürülen kadının 3 çocuğunu da geride bıraktığı belirtildi. Arzu Hanım,13 gündür kayıp olan kızının evlerine dönmesi için çağrıda bulundu. Müge Anlı, evinize geri dönmek isteyen kızlarına sahip çıkın diyerek aileye temkinde bulundu.

Şehnaz Karaman, Lütfiye Gündüz ve Nezen Germiyen arasındaki bağlantı ne?

8 yıl önce Nevşehir'de kaybolan Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı Müge Anlı'da araştırılırken konuda geçen isimlerin 8 yıl önce 13 yaşındayken canice öldürülen Nezen Germiyen cinayeti ve 20 yıl önce esrarengiz şekilde ortadan kaybolan Şehnaz Kahraman'ın kaybıyla da bağlantı olması konuları ilginç bir hale getirdi.Nevşehir'de yaşanan ve aynı kişilerin isimlerinin geçtiği olaylar nasıl gerçekleşti? Nezen Germiyen'i kim öldürdü? Lütfiye Gündüz ve Şehnaz Kahraman nerede?

'İşkence yaptığı kadını öldü diye yola attı''

30 Nisan 2013 tarihinde 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün kaybolduğu gün son telefon görüşmesi yaptığı kişi Ramazan Özcan'dı. 20 yıl önce kaybolan Şehnaz Kahraman ile Ramazan Özcan'ın 240 telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. 1200 TL'lik telefon faturasının tamamında Ramazan Özcan ile görüştüğü bilinen Kahraman'dan bir daha haber alınamadı. Şehnaz Kahraman'ın kaybından sonra ailesinin aramaması şüphe yarattı. İki kadının da son bağlantılı kişi olan Ramazan Özcan, iki isimle de kavun, karpuz borcu oldukları için konuştuğunu ileri sürdü. Müge Anlı, Özcan'ın stüdyoya geldiğini ancak yayından önce kimseye haber vermeden kaçtığını açıkladı. Yayına röportaj veren bir isim, Ramazan Özcan'ın daha önce de kadınlara akıl almaz işkenceler yaptığını hatta işkence yaptığı bir kadını öldü diye yola attığını öne sürdü.

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Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

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