Bir Zamanlar Çukurova'da 3 sezondur beklenen 'Betül' geliyor!

Perşembe akşamları atv ekranında yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın kadrosuna başarılı oyuncu İlayda Çevik dahil oluyor.

İlayda Çevik üç sezondur perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan dizinin 98.bölümüne Şermin Yaman'ın kızı, Demir Yaman'ın kuzeni Betül karakteriyle dâhil oluyor.3 sezondur adı her aile krizinde geçen, özellikle ilk iki sezonda Şermin ve Sabahattin'in boşanmalarında uzakta da olsa etkisi büyük olan Betül, babaevine dönüyor!

Betül artık Çukurova'da bir Parisien

Üniversite eğitimi için gittiği Paris'te evlenip yuva kuran Betül, babasının ikinci evliliğinde de nikâhın Paris'te kıyılmasına ön ayak olarak, annesi Şermin'e ağır bir darbe vurmuştu.Yıllar boyunca, annesinin Hünkar ve Demir ile savaşına uzaktan dahil edilen, iki ailenin arası açıldıkça kendisine yapılan ödemeler aksayan Betül, şimdi evine dönüyor!Dönemin şartlarında, Paris tozu yutarak Çukurova'ya gelmiş biri olarak sosyal statüsünü bir miktar kibir ile de bezeyen Betül, ortalığın toz duman olduğu günlerde Adana'ya ayak basacak.Daha çok babasından yana olduğunu hissettiren, yıllarca kuzeni Demir ile ilişkisini de annesinin anlattıkları ile sınırlı tutan Betül'ün geçmişe ait hangi duygularla Çukurova'da olacağı ve ne amaçla geldiği merak konusu! 'Bir Zamanlar Çukurova' üçüncü sezonunda perşembe akşamlarına damga vurmaya devam edecek.