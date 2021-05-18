Doruk’un Asiye’nin yakınında olma planı!

Çok dokunaklı sahnelerin olduğu Kardeşlerim 13. bölümde, izleyiciyi mutlu eden sahneler de vardı. Kadir'in borçlarını ödeyebilmek için ek iş arama çabasında, Asiye de destek verdi. Bu yükü abisinin tek başına kaldırmasını istemeyen Asiye, bakkalın oğlu Selim'in, okullarının yakınında devraldığı bir kafede işe başladı. Asiye'ye kendini affettirmek için türlü numaralar yapan Doruk da, aynı kafeye bulaşıkçı olarak girdi. Asiye'nin kalbini kazanmak adına büyük bir çaba sergileyen Doruk, izleyicinin de takdirini kazandı. İkilinin sahnelerine eşlik eden Sezen Aksu şarkısının da onlar için yazıldığı yorumu yapıldı. Genel bölüm için #KardesizBiz etiketini kullanan dizi hayranları, çok beğendikleri ikilinin sahneleri için ise, #AsDor etiketi ile yüzlerce paylaşımda bulundu.

Asiye için bulaşıkları yıkadı!

Asiye'nin Doruk'a karşı kızgınlığı ve kırgınlığı geçmemişti. Doruk, okul çıkışı, Aybike ve Asiye'ye otobüs durağına kadar eşlik etmek isteyince, buna Asiye itiraz etmedi. Yol üstünde giderken, bir kafenin işletmesini alan bakkalın oğlu Selim ile karşılaştılar. Selim'in Asiye'ye sıcak tavırları ve Asiye'nin de onunla samimi konuşmasından meraklanan Doruk içeri girdi. Doruk'u Selim'e 'arkadaşım' diye tanıştıran Asiye, Selim'den de bir iş teklifi aldı. Ders saatleri dışında kafede Selim ile birlikte çalışacak olan Asiye'yi Doruk kıskandı. Vazgeçirme çabasının beyhude olacağını düşünüp, daha iyi bir planı yaptı. Selim'e durumları iyi olsa da babası ile arasının bozuk olduğu ve bu nedenle harçlık alamadığı, zor durumda olduğu yalanını söyledi. Sırf Asiye'ye yakın olabilmek için, bulaşıkçılık bile olsa yapacağını söyleyen Doruk, Selim'i ikna etti. Asiye ilk anda şaşırsa da, Doruk'un yanında olmasından mutlu oldu. İkili kafenin işlerini birlikte yaparak, aradaki buzları eritti. Kafeye gelen kızların bakışlarından Doruk'u kıskanması ise, Doruk'un çok hoşuna gitti. Böylece Asiye, duvarlarını indirmiş, gururunu bir kenara bırakarak asıl hissettiklerini göstermiş oldu. Bunu Doruk'la yaşayarak, ona güvenebileceğini içten içe fark etmiş oldu.